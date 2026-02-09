我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉寶傑回鍋東森，於財經台開新節目《寶傑點兵》，讓死忠觀眾相當期待。（圖／東森提供）

好久不見的知名主持人劉寶傑，休息一年終於回歸，更給出重磅消息，要在東森財經台開啟全新節目《寶傑點兵》，帶著好心情的他接受訪問表示：「近一年暫別螢光幕，只走路、運動、健身也很少旅行。」劉寶傑坦言，從退伍後幾乎沒有中斷工作，長期疲勞加上工作瓶頸，讓他決定暫停腳步。劉寶傑更透露，在休養期間，重新觀察全球政經局勢變化，日本政治版圖的轉變、美中對抗加劇、川普政治效應延燒、AI帶動產業結構翻轉，了解到西太平洋與第一島鏈的重要性升高，讓台灣與全球政治、軍事與產業同步變動，因此成為他重返第一線的重要動機。同時，劉寶傑也將進軍網路，將在YouTube獨家播出《寶傑怎麼說》，有清楚立場、路線與觀點，未來節目將從單純報導者，轉為「尋路人」與「獵人」的角色，透過雙平台運作，要為觀眾帶來更具價值的內容。《寶傑點兵》3月2日起在東森財經57台，每週一至週五晚間九點播出。62歲劉寶傑去年1月23日突然請辭主持18年的招牌節目《關鍵時刻》，令許多忠實觀眾錯愕、不捨，他日前上王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，透露去年因為合約到期，加上想離開原本的新聞區塊，所以選擇休息，劉寶傑說，之前做新聞的競爭壓力外界難以想像，「有時候你有一點身不由己」。劉寶傑表示，未來轉換另一個節目，即使還在大新聞領域，但他希望能專心做自己想做的事情，同時避開一些外界的干擾，至於新來節目方向，劉寶傑說，畫面會跟《關鍵時刻》差不多，同樣有大螢幕、表現方式也不會差太大，但還是有小調整，「我不會像以前那樣子血脈賁張，情緒非常飽滿，我覺得那也是一個過去了！」