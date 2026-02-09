我是廣告 請繼續往下閱讀

Seedance 2.0影片生成模型爆紅！實測結果超震撼

▲Seedance 2.0生成的影片成果，甚至還會自動幫Tim配上他本人的聲音。（圖／Youtube@影視颶風）

Seedance 2.0真的會衝擊影音產業？大幅降低影片製作成本

▲Seedance 2.0官網方案價格，標準版月付19.90美金（約新台幣628元）就能產製200部影片，與傳統影片產製成本有極大差距。（圖／Seedance 2.0官網）

中國字節跳動近期推出最新的 AI 影片生成模型Seedance 2.0，主打原生 1080p畫質與流暢、物理合理的動作合成，一發布後就瞬間引發轟動。對此，中國知名3C頻道「影視颶風」創辦人Tim也在實測過後，坦言：「有點恐怖！」「影視颶風」頻道主持人 Tim 在最新影片中形容，這是自己首次被 AI 影片模型「震撼到睡不著」，認為Tim 也在實際使用過Seedance 2.0之後，坦言的確有點恐怖，而這份恐懼並非是指畫質，而是模型背後的資料來源與風險。Tim在影片中展示，只把自己的照片丟進 Seedance 2.0，模型便能自動生成與本人極為相似的聲音；更可怕的是，即使 Tim 本人未提供任何聲紋檔，系統也能「自行判斷」這張臉應該搭配哪一種聲音。Tim推測，Seedance 2.0很大量的使用影視颶風過往影片進行訓練，但自己過往並未接受過相關授權之詢問。這一種「」的能力，將會點燃創作者社群的不安。Tim 也認為，很可能是影音平台的使用協議中，藏在冗長條款中有著相關授權協議，雖然，但在道德倫理層面，蒙上一層灰色的陰影。同時Tim也提出了一點隱憂：影片曝光後，也出現不少網友擔憂，若有人拿家人照片生成勒索影片，長輩幾乎無法分辨真假；也有人指出，當平台一方面握有海量創作者資料，另一方面又推出自家生成服務，創作者可能在毫不知情的情況下，成為AI浪潮之下的第一批受害者。至於這次Seedance 2.0模型的出現，真的會影響到影音產業？從實際產出的影片來看，Seedance 2.0可達成原生 1080p 輸出，並透過使用者給出的文字腳本就產出電影質感的色彩與光影，且運鏡邏輯也相當有人味，還能達到「」，人物生成幾乎不會有錯誤了，只能從背景的細節錯誤來看出是AI生成的影像。而Seedance 2.0目前官網開出的方案價格，標準版月付19.90美金（約新台幣628元）就能產製200部影片，對比傳統影片產製的成本來說，可以說是極度低廉的價格，未來很有可能出現人人都能當導演、AI影片氾濫的情況。