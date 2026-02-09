我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孔雪兒（如圖）被爆和侯明昊熱戀中。（圖／翻攝自微博@孔雪兒）

▲侯明昊在微博澄清戀情爭議。（圖／微博）

近日主演戲劇《玉茗茶骨》的28歲中國男星侯明昊，近日被爆出和中國女團THE9成員孔雪兒已祕密交往長達3年，消息曝光後雙方工作室迅速透過微博澄清「純屬造謠」，並且強調兩人完全沒有交流，同時雙方本人也發聲，並且寫上多個驚嘆號回應：「假！」侯明昊爆出戀愛緋聞，日前在微博上有帳號爆料，表示侯明昊與大他一歲的限定女團THE9成員孔雪兒已交往長達3年，因部分網友整理了兩人「巧合式證據」，其中包括：孔雪兒曾上傳的餐桌照和侯明昊家中桌子相同；桌面上手機殼也一模一樣；另有網友指出，2024年8月兩人同時出現在北京與橫店活動，因此被認為是為「私下約會」。對此，侯明昊工作室在今日凌晨率先發文僅以一字回應：「假」，強調兩人毫無交集，10分鐘後孔雪兒工作室也發聲，直言相關傳聞「純屬造謠」；隨後，侯明昊本人親自在發文「假！！」，孔雪兒也同步回應「假！！！！」兩人共用6個驚嘆號強烈闢謠，被認為對謠言感到非常不滿。侯明昊近年靠網劇《寒武紀》打開知名度後，他陸續晉升為連續劇男一，演技表現逐漸受到肯定，從《大夢歸離》、《入青雲》到近期的《玉茗茶骨》，接連出演多部古裝劇，被網友戲稱為「年度最忙古裝人」，對此他受訪時也曾笑說：「一年365天，我大概有335天都在劇組裡。」至於緋聞另一方孔雪兒，近年同樣受到矚目，她曾在《墨雨雲間》中飾演美豔花魁；日前還在《折腰》飾演色誘劉宇寧的表妹「鄭楚玉」，近期她更是客串《錦月如歌》，飾演少女時期的「穆紅錦」，再度獲得好評，網友盛讚她不僅外型甜美，演技也靈動自然，被封為「白月光情人」代表之一，並看好她躍升陸劇新生代人氣小花。