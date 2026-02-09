NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月10日繼續進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士在早上11：00於主場大通中心迎戰曼菲斯灰熊的比賽，柯瑞（Stephen Curry）預計因傷不會出戰，球隊在交易截止日後的化學反應仍待觀察。不過灰熊在陸續交易走陣中核心之後，目前已進入到重建狀態，儘管勇士傷病眾多，仍被看好有58.8%的機率取勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
勇士VS灰熊比賽摘要
📌曼菲斯灰熊(20勝31敗，西區第11)將在今日前往大通中心，對決金州勇士(28勝25敗，西區第8)。金州勇士正處於主場3連敗的泥淖，急需在今晚美東時間10點的比賽中重整旗鼓，捍衛主場。
📍戰力指標與數據分析
勝場趨勢： 勇士本季面對西區球隊戰績為18勝15敗；在分差3分以內的激戰中，戰績為2勝3敗。
禁區對抗： 灰熊在西區內部賽事戰績為16勝19敗，場均抓下45.5個籃板位居NBA第8位，其中阿爾達馬(Santi Aldama)以場均6.7個籃板領跑全隊。
命中率對比： 勇士本季投籃命中率為46.0%，略低於灰熊對手的平均命中率(46.6%)；灰熊場均得分115.3分，則略高於勇士的場均失分(113.5分)。
對戰紀錄： 這是兩隊本季第2次交鋒。在10月28日的首場比賽中，勇士以131-118擊退灰熊。
📍關鍵球員表現
金州勇士： 波傑姆斯基(Brandin Podziemski)場均貢獻11.9分與3.5助攻；穆迪(Moses Moody)近況火燙，過去10場比賽場均投進3.2顆三分球。
曼菲斯灰熊： 克萊頓(Walter Clayton)場均貢獻6.9分與2.0籃板；普羅斯柏(Olivier-Maxence Prosper)在過去10場比賽場均能命中1.4顆三分球。
📍近期狀況(近10場)
勇士(4勝6敗)： 場均112.9分、40.6籃板、29.2助攻、12.3抄截、4.5阻攻，命中率45.5%，對手場均得分114.3分。
灰熊(2勝8敗)： 場均116.1分、42.2籃板、27.6助攻、8.8抄截、5.1阻攻，命中率46.6%，對手場均得分123.2分。
📍傷兵名單公告
勇士隊： 巴特勒(Jimmy Butler III)賽季報銷(膝傷)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)缺陣(阿基里斯腱)、克萊爾(LJ Cryer)缺陣(腿筋)、柯瑞(Stephen Curry)缺陣(膝傷)、塞斯-柯瑞(Seth Curry)缺陣(背傷)。
灰熊隊： 史班瑟(Cam Spencer)缺陣(腳踝)、威爾斯(Jaylen Wells)缺陣(肩膀)、莫蘭特(Ja Morant)缺陣(手肘)、艾迪(Zach Edey)缺陣(腳踝)、阿爾達馬(Santi Aldama)缺陣(膝傷)、考德(Cedric Coward)缺陣(肩膀)、克拉克(Brandon Clarke)缺陣(小腿)、小皮朋(Scotty Pippen Jr.)缺陣(腳趾)。
📌NBA例行賽2月10日賽程
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
09:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE獨行俠VS火箭
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2025-26賽季正式邁入第80個年頭
2025-26 NBA賽季正式邁入第80個年頭，本賽季不僅象徵著歷史里程碑，競爭態勢更顯激烈。例行賽自2025年10月21日開打，預計於2026年4月12日落幕。在去年底舉行的第三屆NBA Cup（季中錦標賽）中，紐約尼克隊展現強大韌性，最終擊敗聖安東尼奧馬刺隊捧起金盃。隨著賽季推進，2026年全明星賽將於2月15日在加州英格爾伍德的Intuit Dome體育館盛大登場，而最終的總決賽則定於6月3日點燃戰火。
本賽季也是眾多籃壇名將的告別時刻。台裔球星「林瘋狂」林書豪（Jeremy Lin）於2025年8月底正式宣布退役，結束其橫跨8支球隊、並曾奪下總冠軍的傳奇生涯。此外，聯盟現役最年長球員、傳奇控衛保羅（Chris Paul）也宣布本季將是他的最後一支舞，為21年的輝煌歷史畫下句點。教練席位同樣大搬風，執掌馬刺隊29個賽季的功勳教頭波波維奇（Gregg Popovich）選擇卸任，由強森（Mitch Johnson）接掌兵符；尼克隊則由布朗（Mike Brown）接任總教練，帶領球隊在季中賽奪冠。
在球員交易方面，本賽季見證了NBA歷史上規模最大的多方交易。涉及7支球隊、共13名球員的重磅計畫中，休士頓火箭隊成功從鳳凰城太陽隊手中獲得超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），火箭隊則送出布魯克斯（Dillon Brooks）與格林（Jalen Green）等資產。此外，亞特蘭大老鷹隊也將明星後衛崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師隊，換回麥卡倫（CJ McCollum）與布魯爾（Corey Kispert）。這些關鍵交易直接改寫了東西區的強權格局，讓本季季後賽的競爭更具懸念。
| MATCHUP
| TIME
| 活塞
| @ 黃蜂
|8:00 AM
| 公牛
| @ 籃網
|8:30 AM
| 爵士
| @ 熱火
|8:30 AM
| 公鹿
| @ 魔術
|8:30 AM
| 老鷹
| @ 灰狼
|9:00 AM
| 國王
| @ 鵜鶘
|9:00 AM
| 騎士
| @ 金塊
|10:00 AM
| 灰熊
| @ 勇士
|11:00 AM
| 雷霆
| @ 湖人
|11:00 AM
| 76人
| @ 拓荒者
|11:00 AM
