新北市板橋區忠孝路、四川路一段9日下午發生一起事故，一台公車轉彎時不慎擦撞停在路邊的長照車，而公車車身卡到長照車後車門，玻璃當場碎裂一地，讓目擊這一幕的路過民眾都嚇壞，所幸現場無人受傷。警方獲報後趕抵，確認雙方駕駛均無酒駕，而長照車疑似違停路邊，導致公車轉彎時，因內輪差不慎擦撞，但詳細事故原因還要再釐清。據了解，今天下午3時許，公車正要右轉四川路時，擦撞停在路邊的長照車，當時長照車準備載客，後車門被公車撞歪，造成兩台車的玻璃都碎裂，由於事故地點於路口處，釀車流一度壅塞。警方表示，車禍發生當下，公車上約有10多名乘客，所幸都只有受到驚嚇，而在路口違規臨停載客的車輛，當時車上無人，雙方駕駛均無喝酒，持照都正常，警方除協助處理車禍事宜，對該營業小客車進行製單舉發，至於肇事責任待警方調查釐清。