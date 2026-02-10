我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡幸娟（左）曾找葉蘊儀（右）來台出唱片，展現商業頭腦。（圖／翻攝自蔡幸娟幸福共嬋娟臉書）

資深歌手蔡幸娟近年來淡出演藝圈，近日因女兒在社群爆紅，意外成為話題焦點，她與前夫謝孔忠的女兒Amanda Hsieh（謝方易，小名：蛋蛋），時常透過Threads分享生活點滴，憑藉幽默的文字風格與優渥富裕的日常，吸引許多關注；而媽媽蔡幸娟過去花3.38億元買下東區豪宅、簽下葉蘊儀來台發片的過往，也再次成為網友焦點。隨著女兒名媛話題延燒，蔡幸娟的輝煌演藝生涯也被網友翻出回顧，她14歲就進入歌壇，早年以〈夏之旅〉走紅，甜美又極具辨識度的嗓音，讓她獲封「小鄧麗君」、「中國娃娃」、「小調歌后」等稱號；18歲推出的專輯《中國娃娃》，更是成功打入中國市場，成為當年極具代表性的跨市場歌手。加入飛碟唱片後，蔡幸娟再以〈東方女孩〉掀起高峰，穩坐歌壇一線，在歌唱事業逐漸減產後，她轉戰主持領域，與鄭進一聯手主持《台灣望春風》，節目深受觀眾喜愛，並三度奪下金鐘獎最佳歌唱綜藝節目獎，展現不只會唱、也會主持的全方位實力。除了舞台上的風光，蔡幸娟私下的商業頭腦同樣更是出眾，她成立「中國娃娃工作室」，並相中當時在香港走紅的葉蘊儀，將對方引進台灣發展，當時的葉蘊儀因國語咬字不清，曾將「19歲」說成「洗腳水」，不僅沒有造成負面影響，反而成功打開知名度；在不動產投資方面，蔡幸娟同樣出手精準，約10年前，她砸下3.38億元購入位於敦南誠品旁的豪宅「元大柏悅」，與連方瑀等名流比鄰而居，當時更創下區域單價第三高的紀錄。蔡幸娟的女兒Amanda在Threads時常曬出搭乘私人飛機、手拿名牌包與精品配件的照片，不過她卻總是搭配自嘲文案，例如「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」，反差感十足，引發網友瘋傳，讓她短時間內累積高人氣，成為平台上的熱門人物。近10年來，蔡幸娟幾乎神隱，過著低調自在的退休生活，如今因女兒Amanda再次在社群平台爆紅，被年輕世代認識，也讓不少網友感嘆：「原來這位Threads名媛的媽媽，是當年紅遍華語圈的蔡幸娟。」母女兩代在不同舞台各自發光，意外串起跨世代的話題熱度。