我是廣告 請繼續往下閱讀

▲化妝師公開阿嬌沒修圖的照片，盛世美顏和奇蹟凍齡術讓網友讚嘆不已。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼阿嬌近年的體型忽胖忽瘦，搭檔阿Sa認為不要給她壓力，最重要的是開心健康。（圖／娛星星微博、Q_gill IG@q_gill）

香港女星鍾欣潼（阿嬌）為女團Twins成員，演藝觸角橫跨影視歌，上個月剛過45歲生日的她，近日飛到埃及工作，化妝師公開阿嬌沒修圖的照片，盛世美顏和奇蹟凍齡術讓網友讚嘆不已。日前，阿嬌和工作團隊前往埃及拍攝雜誌的時尚大片，隨行化妝師在小紅書上傳一張她零修圖、沒有濾鏡的側拍照，只見阿嬌微卷長髮撥至左肩，戴無框眼鏡，穿單寧襯衫和長褲，隨地坐在路邊，上了妝的五官輪廓深邃又立體，尤其一雙電眼和完美唇形，相當迷人。化妝師在配文寫下：「我的童年女神，小時候什麼樣子，現在也還是什麼樣子，很開心能有這次的合作！」網友看了照片留言：「美貌讓我沉淪」、「美得太超過了」、「戴眼睛好帥」、「清冷御姐」、「阿嬌這狀態絕了，太會保養」、「神顏！」阿嬌的2021年上節目《怦然心動20歲》，身材發福、臉蛋圓潤、下盤變寬，讓外界大吃一驚，陸媒推估至少增肥18公斤，與精修照片相差頗大，好姐妹阿Sa（蔡卓妍）回應阿嬌發胖一事：「其實她很健康，只是賀爾蒙失調，始終都是女孩子，這種東西不要講太多，不要給她壓力，最重要的是開心健康。」2024年5月，阿嬌在節目《因為是朋友呀》第二季透露成功減肥15公斤，美貌又回到巔峰狀態，怎料，不到半年，她和Sa合體在大陸舉辦巡迴演唱會，身形明顯圓了一圈，疑似復胖，網友力挺：「她只靠臉就夠了，不需要身材焦慮！」而阿嬌去年底又成功瘦身約7公斤，重回女神之姿，體態可說是忽胖忽瘦。