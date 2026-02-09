我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴今（9）日受邀出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會，致詞時表示，台日情誼建立在深厚互信與共同價值之上，在民間交流、災害互助和經貿合作等領域皆持續深化。同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本共同實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），攜手促進區域和平、穩定與繁榮，更不忘提及首相高市早苗在眾議院大選獲得日本廣大民意的託付與支持，不僅肯定其卓越領導，更象徵台日之間穩定的夥伴關係將更趨堅實。蕭美琴致詞時表示，很榮幸再度應邀出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會，要代表總統賴清德及台灣人民向日本政府及國民致上最誠摯的祝賀。蕭美琴指出，台日情誼早已超越地理距離，昇華為心靈的緊密相依。無論是民調顯示的高度互信，或是去年突破700萬人次的互訪，都證明了雙方情誼的深厚。台日在地震、風災中建立「善的循環」，患難見真情，讓這份關係更堅不可摧。日本政府在去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖風災時，迅速提供防災科技援助，這份雪中送炭的情誼，台灣人民銘記在心。蕭美琴進一步表示，這份深厚的情誼，正是台日政府合作最穩固的基石。她也要特別恭賀首相高市早苗在昨日的眾議院大選中，順利獲得日本廣大民意的託付與支持，繼續領導日本。這份強大的民意基礎，不僅肯定其卓越領導，更象徵台日之間穩定的夥伴關係將更趨堅實。期待與首相所帶領的日本，共同尋求更多合作的機會，開創更輝煌、耀眼的新篇章。蕭美琴提到，在經貿上，台日關係不斷加深。從農產品的密切交流，到去年11月台灣全面解除福島五縣食品禁令，皆象徵雙方關係邁入新的里程碑。透過去年底雙方簽署的「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，更進一步強化資安與通關合作，共同帶動印太區域的繁榮發展。蕭美琴說，台日共享自由、民主與法治等普世價值，且同處第一島鏈的關鍵位置。面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣深知「和平靠實力」，因此將持續提高國防預算，並編列國防特別預算強化防衛韌性，展現守護主權與民主生活方式的堅定決心。蕭美琴感謝日本政府多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。並強調，台灣將持續與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」，也期盼日方繼續支持台灣擴大國際參與，讓台灣有機會為國際社會做出更多貢獻。