民眾黨立委李貞秀遞補上任，「國籍」問題仍未解，立法院長韓國瑜表示「保障立委是他的天職」，遭外界解讀是在護航李貞秀，引發立委吳思瑤不滿，臉書發文點名韓國瑜「選擇性包庇護航」，直指若要依法解職立委李貞秀，立法院本就有最直接有效的處理程序，質疑韓國瑜反而替違法立委說話，令人難以接受。吳思瑤指出，韓國瑜口中的保障，實際上讓人不敢恭維，甚至形同保障加害人。她列舉四大事例，質疑韓國瑜在多起爭議事件中，對民進黨立委與人權問題視而不見。首先，立委沈伯洋遭中國進行「跨境鎮壓」，吳思瑤表示，立法院原本應通過譴責決議案，卻遲遲未見下文，韓國瑜對沈伯洋的人權與人身安全完全沒有作為，形同默許加害者。其次，她提到立委陳培瑜、林月琴日前在議場內，遭國民黨立委陳玉珍惡踹受傷，韓國瑜不但沒有公開慰問，還縱容國會暴力，讓施暴者全身而退。第三，吳思瑤以自身為例，在司法及法制委員會多次遭翁曉玲消音沒收發言權，韓國瑜卻從未出面伸張主持公道，放任議事不公情況持續發生。民進黨團提出的法案屢遭藍白陣營阻擋、丟包，韓國瑜也從未替少數黨立委捍衛平等權利，反而讓程序不正義變本加厲。吳思瑤痛批，韓國瑜只保障藍白政黨的私利，卻踐踏民進黨立委權益，直言「只保護中國人立委，不保護台灣這個國家」。她回顧過去曾有新黨副秘書長游智彬闖入國會滋事，韓國瑜同樣裝作沒看見，如今再面對李貞秀違法擔任立委，卻依然睜眼說瞎話，砲轟「這樣的國會議長，無良比無能更可惡」，並直指韓國瑜「執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵」。