▲美國司法部公布的淫魔富商愛潑斯坦檔案照片，馬斯克與祖克柏竟罕見同桌。（圖／美國司法部）

美國司法部1月底公布大量的已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案檔案照片，總計超過 300 萬頁文件、2,000 段影片、18 萬張圖片，如今有幾張照片掀起討論，其中一張為愛潑斯坦與兩男在操作筆電，桌子底下卻有一名女子跪爬在地。而另一張則是特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）同桌晚宴的畫面。根據紐約郵報報導，在美國司法部最新公布的一批文件中，有一張照片為愛潑斯坦與另外兩名男子坐在桌旁，盯著筆記型電腦，表情看似平常，但一名身穿比基尼的女子卻在他們腳邊爬行。目前尚不清楚這名女子的身分，只見她面向牆壁，穿著比基尼，位於桌子下方，臀部露在外。女子雙腳旁的地板上放著一雙橘色人字拖。這張照片中，牆上還掛著一幅詭異的畫作，畫的是一名赤裸的嬰兒坐在水槽裡。在對外公開前，女子的臀部以及畫中全裸嬰兒的生殖器部位都已被塗黑遮蔽。目前尚不清楚這張照片是在何處拍攝，但紐約郵報指出，戴著眼鏡的愛潑斯坦身穿白色 T 恤與黑色運動褲，褲子上繡有「LSJ」字樣，推測指的是他的私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little Saint James），該島也被稱為「蘿莉島」。此外，美國司法部最新公佈的一批文件照片顯示，在 2015 年 8 月 2 日一場豪華晚宴上，馬斯克與祖克柏及其他人同桌，愛潑斯坦曾吹噓自己參加了那場晚宴。紐約郵報指出，愛潑斯坦在兩封不同的電子郵件中聲稱，除了馬斯克和祖克柏之外，賓客名單上還有其他一些知名人士，例如PayPal 聯合創辦人提爾(Peter Thiel)和 LinkedIn 聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）。