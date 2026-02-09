我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長提名協商破局，最終會以7成民調、3成黨員投票進行黨內初選。國民黨主席鄭麗文在《歷史易起SHOW》節目中展現強硬態度，強調遊戲規則是黨章明文規定，絕非因人設事，「不能說我今天醒來心情比較好，我們就可以改」，狠酸徐欣瑩不能「比到一半，說我有遊戲規則要改了」，重申黨中央立場絕不因個人情緒而動搖。徐欣瑩質疑縣黨部主委陳見賢球員兼裁判，鄭麗文駁斥這完全是不理解黨內遊戲規則。她列舉柯志恩、謝龍介等人都是主委身分，並非特例，且陳見賢在公告初選當天就已遞出辭呈。鄭麗文提醒候選人一定要先靜下來聽清楚，不要因為誤解規則而產生不必要的反應或情緒，甚至給予黨中央不必要的指責，這對選情毫無幫助。鄭麗文重申國民黨不能再重演內鬥悲劇，重話提醒一個團隊裡「每個人都是我的寶，我都希望能照顧、都希望能利他。每個人都重要，但沒有人是非你不可的」，包括黨主席在內都沒有特權。黨內初選過後，國民黨是否能團結整合，徐欣瑩有沒有可能脫黨，將是一大觀察重點。