日本首相高市早苗率領執政的自民黨在眾議院取得絕對多數，贏得316席，是自民黨有史以來最大的選舉勝利。股強、匯弱、債跌的「高市交易」（Takaichi Trade）是否開啟備受關注，今（9）日在匯率表現上，日圓不貶反升，是否還可能貶至160關卡，全球各大投行分析師給出看法。根據CNBC報導，高市早苗於週日的大選中大勝後，日本股市創下新高，另一方面，日圓兌美元逼近160以及日本公債殖利率上升的局面，預料可能到來。CNBC指出，高市的勝選將讓「高市交易」回歸，這類交易類型通常呈現為日圓走弱、股市上漲，以及長期日本公債殖利率上升。此一趨勢反映了高市在貨幣政策上的鴿派立場，以及市場對擴大財政刺激的預期。日本股市周一已反映出部分情況，日經225指數一舉突破57,000點，創下歷史新高；東證指數（Topix）也升至3,825.67點的歷史高峰，超出花旗分析師在選前的預期。匯豐亞洲首席經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，「自民黨強勢勝選為投資人的心感到安定。尤其是股市，正在為這個選舉結果慶祝，重新加碼『高市交易』」，他認為，市場期待強大的多數席次，能讓自民黨在推動有利於成長的政策上擁有更大的空間。摩根大通資產管理公司全球市場分析師Adrian Wong也有類似看法。他表示，這場勝利將帶來更積極的財政措施，例如為期兩年的消費稅減稅，進而促使企業投資與更具積極性的企業改革。不過，在周一日圓走勢出乎意料日圓在高市勝選後反而升值0.4%，兌美元報156.55。三菱日聯金融集團（MUFG）資深外匯分析師Michael Wan表示，這一走勢可能反映高市在選後談話中，持續強調財政永續；同時，財務大臣片山皋月也發表支持日圓穩定的言論，並強調與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）持續保持聯繫。今年稍早，日圓一度逼近兌美元160關卡，但在1月底因市場揣測美國聯準會對日圓進行「匯率檢查」，被視為可能干預的訊號，因而迅速走強。不過在此之後，貝森特否認美國曾出手干預。片山週一稍早在談話中表示，若匯率走勢明顯偏離基本面，雙方可採取果斷行動，包括進行市場干預。對分析師而言，日圓兌美元160關卡被視為關鍵防線。花旗分析師指出，有鑑於市場已意識到日本或美國可能進行干預，日圓不太可能大幅貶破該水準。荷蘭國際集團（ING）9日在報告中表示，「日圓將再度接近160關卡，但在159附近，市場與政府當局之間很可能會出現一場拉鋸戰。」