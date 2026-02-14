我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂中獎代碼是什麼？全網瘋傳爆紅

▲過去在網路上也有一張「刮刮樂英文獎金代碼對照表」瘋傳，不少民眾實測認證很準確。（圖／翻攝Dcard）

📍刮刮樂代碼怎麼看？3碼最賺抱頭獎、出現4英文字最衰

英文代碼「TOP」代表該獎項頭獎，各類型刮刮樂皆適用，堪稱運氣爆棚才有機會刮中。

▲中間上方就有「T」與「P」英文字母，左邊上方的區域則有「O」，組合起來則是「TOP」中獎代碼，中獎金額代表頭獎，也就是2000萬。（圖／台彩提供）

含有「P、K、M、Y」等字母的中獎組合，通常都是獎項金額比較大的且組合少，若平常刮中槓龜機率比較大。

綜上所述，民眾認為平常若刮到上述4個英文字母，組合只有大獎，若刮到只有幸運中大獎和整張槓龜兩種狀況，很少有小賺零頭回本，所以才被認為是又虧又賺的矛盾字母。

▲在眾多英文代碼中，含有「P、K、M、Y」等字母的中獎組合，通常都是獎項金額比較大的且組合少，若平常刮中槓龜機率比較大。（示意圖／記者葉政勳攝）

📍刮刮樂中獎代碼是真的嗎？連台彩也拍片認證

▲對於刮刮樂英文代碼流傳，台彩過去本向外界表示不做回應，但台彩官方粉絲團在1年前拍片證實，每張刮刮樂都有神秘代碼。（圖／台彩樂Now事臉書）

刮刮樂英文代碼一次看！從100元獎金→頭獎全包都有

▲刮刮樂英文代碼一次看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

▲刮刮樂英文代碼一次看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

📍刮刮樂中獎代碼為何不要背？

彩券行員工公開原因

「很多客人自己英文記不好，然後還來吵說明明看這個英文就是有中什麼的，而且知道了英文真的會失去玩刮刮樂的樂趣」

📍刮刮樂代碼別依靠！掃QR Code不錯過大獎

台彩APP其實有推出兌獎掃碼功能，只要刮開刮刮樂的QR Code位置，再打開台彩APP將手機鏡頭對準QR Code，就可以一秒知曉是否有中獎