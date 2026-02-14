春節連假到來，台彩每年都會推出新春刮刮樂，吸引民眾花小錢試試手氣。但每到這時網路上便會開始瘋傳「刮刮樂中獎英文代碼」表格，只要背下中獎代碼，就能快速知道中獎結果與獎金，甚至連台彩都拍片認證「每張刮刮樂都有神祕代碼」，倘若刮到「TOP」英文字母組合則最幸運，代表可以抱走頭獎獎金，但也有人提到若出現「P、K、M、Y」最有可能槓龜。《NOWNEWS今日新聞》整理刮刮樂中獎代碼是什麼？刮刮樂英文代碼怎麼看？刮刮樂英文代碼有哪些？等資訊，帶領讀者快速各類刮刮樂代碼意思。
📍刮刮樂中獎代碼是什麼？全網瘋傳爆紅
刮刮樂中獎代碼在近幾年突然在網路上瘋傳，過去甚至有彩券行自製對照表。據悉，刮刮樂中獎代碼是由3個英文字母組成，每個英文字母將會分散在刮刮樂各區域，每組英文字母組合都代表不同的中獎金額，例如最小獎100元，英文代碼則是「HUN」，取自「One Hundred」中的Hun。
📍刮刮樂代碼怎麼看？3碼最賺抱頭獎、出現4英文字最衰
每張刮刮樂在刮開的區域中，會有分散的3個小小的英文字母，若組合起來可以成為中獎代碼組合中的其中一個，代表這張彩券有中獎。其中英文代碼「TOP」代表該獎項頭獎，各類型刮刮樂皆適用，堪稱運氣爆棚才有機會刮中。
《NOWNEWS今日新聞》實際查看台彩在12日公布的一張「2000萬超級紅包」頭獎彩券，幸運兒刮中最大頭獎2000萬，仔細查看中間上方就有「T」與「P」英文字母，左邊上方的區域則有「O」，組合起來則是「TOP」中獎代碼，中獎金額代表頭獎，也就是2000萬。
但在眾多英文代碼中，含有「P、K、M、Y」等字母的中獎組合，通常都是獎項金額比較大的且組合少，若平常刮中槓龜機率比較大。記者實際查看英文字母P的組合，只有代表頭獎的「TOP」；英文字母K則只有代表獎金10萬的「OHK」：英文字母M組合則都是獎金大額，包括代表100萬的「OML」、代表150萬的「OMF」、代表200萬的「TML」、代表300萬的「THM」、代表500萬的「FML」和代表1000萬的「TWM」，小獎部分完全沒有M字母。
另外，英文字母Y的中獎代碼組合雖然比上述金額小，包括代表3萬的「THY」、代表5萬的「FTY」、代表7萬的「SVY」、代表8萬的「ETY」和代表9萬的「NTY」，但同樣完全沒有獎金3萬元以下的代碼組合。綜上所述，民眾認為平常若刮到上述4個英文字母，組合只有大獎，若刮到只有幸運中大獎和整張槓龜兩種狀況，很少有小賺零頭回本，所以才被認為是又虧又賺的矛盾字母。
📍刮刮樂中獎代碼是真的嗎？連台彩也拍片認證
對於刮刮樂英文代碼流傳，台彩過去本向外界表示不做回應，但台彩官方粉絲團在2024年拍片分享，每張刮刮樂都有神秘代碼，這些代碼都是由獎金的英文縮寫，如100元的「HUN」就是「hundred」的縮寫，若是看見「TOP」，則代表你已被財神眷顧，中了該張刮刮樂的頭獎。
刮刮樂英文代碼一次看！從100元獎金→頭獎全包都有
📍刮刮樂中獎代碼為何不要背？彩券行員工公開原因
過去還有家裡開彩券行的女網友提到，表示彩券行在過年期間總是忙到炸掉，而她從小就背起來英文代碼，導致自己完全沒辦法玩刮刮樂，也建議民眾別再背英文代碼，「很多客人自己英文記不好，然後還來吵說明明看這個英文就是有中什麼的，而且知道了英文真的會失去玩刮刮樂的樂趣」，希望每個人都可以快樂地玩刮刮樂。
📍刮刮樂代碼別依靠！掃QR Code不錯過大獎
雖然代碼可以快速了解中獎金額，但最初設計原本只是防止刮區受損時輔助辨識，未中獎時依舊會出現不同的字母組合，有時會讓民眾誤判，也有人會遇刮乾淨看錯字母等狀況。若想查看刮刮樂是否有中獎，台彩APP其實有推出兌獎掃碼功能，只要刮開刮刮樂的QR Code位置，再打開台彩APP將手機鏡頭對準QR Code，就可以一秒知曉是否有中獎，不只不會手部因為刮刮樂刮到痠痛，也能避免錯失獎金，一舉兩得，建議民眾可以參考看看！
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，別因為沈迷影響日常生活。。
📍刮刮樂代碼別依靠！掃QR Code不錯過大獎
