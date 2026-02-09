我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若綺（左）、楊昇達（右）愛情長跑多年，終於在去年迎來愛的結晶。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人楊昇達與40歲名模老婆若綺正式迎來人生新篇章，今（9）日兩人的寶貝女兒「小雪寶」順利誕生到這世界上，因老婆過去曾被醫生告知卵巢早衰不易懷孕，經過了多次試管取卵的辛苦過程後才成功懷孕，稍早楊昇達第一時間在社群平台曬出抱著女兒的溫馨照片，同時也深情向老婆告白：「老婆我愛你」，幸福之情溢於言表。今日稍早，楊昇達在社群曬出自己抱著女兒的照片，並且幸福寫下「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了」，同時還標註感謝老婆若綺一路以來艱辛：「老婆我愛妳」，只見他照片直盯女兒小臉頰看，雖然沒有寫下許多心得，不過字裡行間都流露著幸福。這份喜悅背後，其實藏著一段漫長又辛苦的求子歷程，現年40歲的若綺，早在35歲時便開始備孕，卻被診斷出有「卵巢早衰」的狀況，相關數值偏低，甚至一度被醫師直言「接近停經」，自然受孕機率極低；為此兩人從女方38歲時，開始嘗試試管嬰兒，期間歷經4次取卵療程，反覆打針、抽血、配對與基因檢測，每一步都考驗著體力與心理承受度，若綺也曾坦言，備孕過程不只是身體上的折磨，更是一場意志力的拉鋸戰。這份辛苦之路終於在去年迎來轉機，兩人在8顆卵子中選出一顆健康又珍貴的受精卵，成功著床，並在去年的父親節正式對外宣布懷孕喜訊。楊昇達與若綺愛情長跑12年，於2021年步入婚姻，談到生子這件事，楊昇達一開始其實抱持「順其自然、隨緣就好」的態度，不希望給太多壓力；但隨著陪伴老婆一次次進出醫院、參與產檢，他的心境也悄悄產生變化，如今在農曆年前順利誕生寶貝女兒，也為夫妻倆的人生增添了一分色彩。