▲蛋蛋因在Threads的發文不經意分享自己搭私人飛機的照片，因此爆紅。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡幸娟因一曲〈東方女孩〉事業再創高峰，也成為歌壇代表形象。（圖／摘自Discogs）

▲蔡幸娟（左）與女兒蛋蛋先前一起去西班牙旅遊，母女倆的互動充滿溫情。（圖／翻攝蔡幸娟臉書）

近日一位Threads網紅「Amanda Hsieh」分享搭私人飛機出遊的照片意外走紅，而她的母親正是曾經被譽為「小鄧麗君」的資深歌手蔡幸娟，Amanda為蔡幸娟與前夫謝孔忠所生的女兒「蛋蛋」，如今小妮子已經成年，並於國外就學，從日常生活的照片來看就是典型的白富美，不過疑似不想引起更多關注，蛋蛋目前將Threads帳號關閉。Amanda Hsieh本名謝方易，人稱蛋蛋，她去年底在Threads平台上傳與奶奶、母親一同搭乘私人飛機出遊的照片，畫面中不僅捕捉到藍天白雲下的奢華氛圍，還包括高檔餐廳用餐、名牌包包與奢侈品細節，充分展現出不凡的家庭背景，許多網友驚嘆她優渥的物質生活和低調作風，蛋蛋本人也以幽默態度回應讚美，謙稱「感恩自己很會投胎」。蛋蛋的母親蔡幸娟現年59歲，在80、90年代的華語樂壇紅極一時，以甜美嗓音與清新形象獲封「小鄧麗君」、「中國娃娃」、「東方女孩」、「東方雲雀」及「小調歌后」等多項美譽，她的經典作品如〈星星知我心〉、〈問情〉、〈唐山過台灣〉等，至今仍是許多樂迷的回憶。約10年前，蔡幸娟選擇淡出演藝圈，轉而專注家庭生活，並透過社群媒體分享旅遊點滴，常見她與女兒蛋蛋的溫馨合照。蛋蛋是蔡幸娟與前夫謝孔忠的獨生女，兩人於2008年離婚時，蛋蛋僅4、5歲，由母親獨力扶養長大，如今已成長為一位約22至23歲的年輕女孩，目前在國外攻讀大學學業，並積極準備金融相關的專業證照考試。儘管擁有富裕家世，蛋蛋經營社群平台的風格卻為親民，她先前發文時會刻意用貼圖遮住母親臉部，避免過度曝光家庭隱私，但依舊因為姣好五官與氣質被網友一一認出，母女倆的互動充滿溫情，蛋蛋常在貼文中表達對母親的感激之情，足見彼此關係緊密。由於爆紅效應來得太快，蛋蛋的Threads帳號瞬間湧入大量關注，許多網友讚嘆她的美貌與家世，面對突如其來的熱議，蛋蛋選擇低調處理，先前公開的貼文已經全數刪除，並將Threads帳號直接關閉，IG也轉為私人模式，只限親友觀看。