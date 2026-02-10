農曆春節將至，紅包該包多少金額再度成為大眾焦點，許多上班族也深怕自己的紅包會被親友嫌棄。就有一位女上班族表示，自己去年紅包放入 3,600 元，卻被媽媽暗示太少，引發大批網友熱議，而真實的行情價格也隨之曝光！
上班族紅包給3600被爸媽嫌少！真實行情曝光
一名女網友在Dcard上發起「過年紅包怎麼包？」的討論，隨後分享自身無奈的經歷：「我平均月收大概5萬但沒有年終，住家裡，之前抓薪水的三分之一給家裡當孝親費，去年年中開始每個月固定給家裡一萬，生日過節都有禮物蛋糕或請吃飯，爸媽也賺的比我多很多」，結果之前紅包給3,600元卻被媽媽暗示「包太少」，只好上網求助「想聽聽大家意見」。
貼文一出立刻引起討論，其中有不少收入與原 PO 相似的網友留言分享：「我月收也差不多 4 萬多到 5 萬，包給爸媽一人 6,000」、「月薪 4 萬上下，沒有年終，沒有孝親費、住家裡，第一年包各 3,200，今年各 6,000」、「我月薪 5 萬在外租屋，不用給孝親費，每年都是包 6,000 給爸媽」、「我月薪 5 萬與男友租房在外面住，紅包給父母各 6,600 元」等。
綜合上班族們的回應，給爸媽的紅包平均金額，會視平時是否住家裡、有無固定孝親費而有所不同；若平時已有給孝親費，大約包 3,600 至 6,000 元即可，若平時沒有給孝親費，則可將過年紅包金額拉高至 1 萬元以上，會讓長輩更加開心。從本次原PO之案例來看，平時給予一萬元孝親費的案例來說，包3,600元算是在情理之中。
而《NOWNEWS》記者的自身經驗，剛出社會第一年，因在外租屋加上起薪不高，第一年給父母的紅包金額為 3,600 元；隨著工作年資增加、薪水提升，過了兩年回到老家居住之後，平時雖未支付固定孝親費用，但會負擔水電費等日常支出，過年紅包金額則提升至 1 萬 6,000 元，父母收到紅包後也從未反映過金額問題。
2026過年紅包行情！長輩父母、親友孩子包多少一秒速懂
◾祖父母、外公婆：3600元、6600元或以上
◾父母、公婆：3600元、6600元、8000元或以上
◾自己小孩：600元、1200元、2000元、3600元依年齡調整
◾親戚／鄰居／同事小孩：200元、600元、1200元或同額回包
