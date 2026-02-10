我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Attackers FC U12G在比賽初期落後情況下完成逆轉，以2：1拿下關鍵勝利。(圖/健身工廠提供)

2025-26 勝利聯賽南部賽區完成農曆年前最後一個比賽日。上半賽季進入關鍵節點，各級組戰況不僅牽動排名與全國賽門票，更被視為一次全面檢視南台灣青訓體系與基層培育成果的重要時刻。從U8到U12，場上呈現的已不只是勝負，而是球員對戰術理解、比賽節奏掌握以及團隊紀律的成熟度。長期投入的訓練內容，正逐步在正式舞台上被看見。在U8超級聯賽組，Attackers FC展現高度一致的比賽節奏與執行力。無論攻防轉換、站位維持或簡單傳導，小球員皆能在高速對抗下保持清楚思路，最終以6：0拿下勝利。比分之外，更值得關注的是孩子們在壓力情境中的判斷能力。這代表基層訓練並非只追求技術動作，而是逐步建立理解比賽的能力，讓戰術概念從小扎根。U10冠軍聯賽組第一階段落幕，晉級全國賽的六支隊伍正式出爐，分別為FC Pablo、小雷鳥、新光FC、龍華FC、皇家訓練學院與台南世運足球俱樂部。此階段被教練圈視為青訓的重要分水嶺。比拚的不只是單場表現，而是球員在連續高強度賽程中的穩定輸出能力。其中，龍華FC在關鍵戰役成功守住晉級席位，展現了良好的心理調整與戰術應變，反映出訓練系統的成熟度。最高齡層的U12冠軍聯賽組，則讓女子青訓成果成為焦點。Attackers FC U12G在先失分的情況下沉著應戰，透過穩定控球與團隊協作逐步扭轉局勢，最終以2：1收下關鍵勝利。從跑位支援、攻守轉換到持球選擇，都能看見超齡的比賽理解力。這樣的表現並非偶然，而是長期投入女子培育後逐步累積的成果，也讓全國賽席位之爭更具看點。農曆春節將至，南部賽區暫告段落，但對各隊而言，真正的挑戰才剛開始。年後的比賽，不僅關乎名次，更是驗證基層是否能持續輸送具備觀念、紀律與潛力球員的重要時刻。