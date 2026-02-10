我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對前王室成員牽涉愛潑斯坦案，英國王儲威廉與妻子凱特公開發聲，將焦點放在關注受害者上。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲愛潑斯坦醜聞延燒英國王室、政壇，首相施凱爾也因此慘遭逼宮。（圖／美聯社／達志影像）

美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪檔案，近期陸續公布，全球多國，從王室頂流、政商要角乃至科技巨擘都被波及，已遭剝奪頭銜的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）也牽涉其中。英國白金漢宮當地時間9日發表聲明，英國國王查爾斯三世（King Charles III）深切關注此案，已準備好提供警方調查方面的支持，威廉王儲夫婦也表態「牽掛受害者」；另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer）則因前任駐美大使文德森（Peter Mandelson）涉案，面臨「逼宮」。根據《BBC》報導，英國王室發言人指出，針對安德魯的指控不斷曝光，查爾斯三世已明確表達關注，雖然具體指控應由安德魯本人自行處理，但如果警方聯繫王室，白金漢宮將隨時準備提供支持，而對所有愛潑斯坦案的受害人，查爾斯和王后卡蜜拉（Queen Camilla）將繼續抱持關懷與同情。王儲威廉（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也在同一天發布聲明，對安德魯涉案「深感擔憂」，2人透過肯辛頓宮發言人強調，自己始終牽掛受害者，這也是他們首次針對愛潑斯坦案發表公開評論。報導指出，因為愛潑斯坦爭議持續發酵，查爾斯三世去年10月就剝奪安德魯所有王室尊號、頭銜及榮譽，要求對方搬離王室住所，目前正在調查關於安德魯擔任英國貿易特使期間，是否曾與愛潑斯坦分享機密文件一事。報導提到，安德魯長期與愛潑斯坦保持友好關係，甚至在後者於2008年被定罪後仍有往來，但安德魯始終否認任何與愛潑斯坦案相關的負面指控。深受其害的不只王室，由於英國前任駐美國大使文德森涉案，蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）已呼籲首相施凱爾辭職，直言唐寧街領導層需要更換，工黨必須在5月的一系列蘇格蘭議會選舉中獲勝。對此，首相府邸發言人回應稱，施凱爾沒有下台的打算，也不會放棄自己的使命，正致力於在全國範圍推動變革。原文連結：