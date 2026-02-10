氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（10）晨因輻射冷卻，最低溫出現在花蓮鳳林鎮7.5度，白天明顯回暖，日夜溫差大。今起至明上午天氣晴朗，明日下午東北季風南下，北部與東半部轉有短暫雨。週五至小年夜回暖穩定，除夕與初一、初二北台及東半部偶有降雨，初三後再度轉晴。
今晨最低溫花蓮鳳林7.5度！白天回暖、日夜溫差大
吳德榮指出，昨（9）日全台白天高溫落在18至25度之間，今（10日）清晨最新觀測顯示，北部外海僅有零星雲系，降水回波偏弱，各地幾乎沒有降雨。
受夜間輻射冷卻影響，今晨氣溫再探低點，截至6時12分，本島平地最低溫出現在花蓮鳳林鎮7.5度，其次為台南楠西區7.9度、雲林古坑鄉8.3度，各地平地普遍落在8至10度之間。白天隨著日照增強，氣溫明顯回升，預估北部10至24度，中部8至27度，南部8至28度，東部8至25度，日夜溫差相當大。
這波偏強冷空氣影響下，前一晚（8日）雲林古坑曾測得平地最低溫6.0度，但台北測站僅降至10.6度，仍屬「強烈大陸冷氣團」等級，未達寒流門檻。也因此，今年入冬以來，真正符合寒流標準的僅有1月上旬那一波，當時台北測站最低溫為9.1度。
下波東北季風明報到「只冷一天」！過年天氣一次看
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（10日）白天起至明（11日）上午冷空氣逐漸減弱，各地以晴到多雲為主，白天升溫明顯，但清晨仍須留意輻射冷卻帶來的低溫。明天下午開始，另一小股東北季風挾帶些微水氣南下，北部雲量增加，北海岸與東半部轉為局部短暫降雨，氣溫略降，北台灣轉涼。
週四（12日）起天氣再度好轉，各地轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部仍有零星短暫雨機率，但將逐步降低。週五到小年夜（13日至15日）天氣穩定、回暖如春，適合進行年節前的大掃除，不過清晨與夜晚仍受輻射冷卻影響，日夜溫差偏大。
除夕（16日）中午前後東北季風再度增強，大台北與東北部有局部短暫雨，氣溫下降，其餘地區影響有限，維持晴到多雲。年初一、初二（17、18日）持續受東北季風影響，大台北及東半部仍有局部短暫降雨機率，北台灣偏涼微冷，其他地區天氣相對穩定。
到了初三，東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，氣溫回升如春，但日夜溫差依舊明顯。吳德榮提醒，初一開始屬於短波頻繁活動階段，天氣變化快，各國模式仍有不小分歧，後續預報仍需持續觀察與修正。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨（9）日全台白天高溫落在18至25度之間，今（10日）清晨最新觀測顯示，北部外海僅有零星雲系，降水回波偏弱，各地幾乎沒有降雨。
受夜間輻射冷卻影響，今晨氣溫再探低點，截至6時12分，本島平地最低溫出現在花蓮鳳林鎮7.5度，其次為台南楠西區7.9度、雲林古坑鄉8.3度，各地平地普遍落在8至10度之間。白天隨著日照增強，氣溫明顯回升，預估北部10至24度，中部8至27度，南部8至28度，東部8至25度，日夜溫差相當大。
下波東北季風明報到「只冷一天」！過年天氣一次看
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（10日）白天起至明（11日）上午冷空氣逐漸減弱，各地以晴到多雲為主，白天升溫明顯，但清晨仍須留意輻射冷卻帶來的低溫。明天下午開始，另一小股東北季風挾帶些微水氣南下，北部雲量增加，北海岸與東半部轉為局部短暫降雨，氣溫略降，北台灣轉涼。
週四（12日）起天氣再度好轉，各地轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部仍有零星短暫雨機率，但將逐步降低。週五到小年夜（13日至15日）天氣穩定、回暖如春，適合進行年節前的大掃除，不過清晨與夜晚仍受輻射冷卻影響，日夜溫差偏大。
到了初三，東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，氣溫回升如春，但日夜溫差依舊明顯。吳德榮提醒，初一開始屬於短波頻繁活動階段，天氣變化快，各國模式仍有不小分歧，後續預報仍需持續觀察與修正。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄