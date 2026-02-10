中央氣象署表示，今（10日）晨最低溫為花蓮鳳林7.5度，並於6時29分發布低溫特報，受到輻射冷卻影響，今晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。此外，氣象署也針對桃竹苗等12縣市發布強風特報，提醒民眾今日東北風增強，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意防範。
🟡低溫特報
📌影響時間：10日清晨至上午
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。
🟡強風特報
📌影響時間：11日上午至11日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：中央氣象署
