世界棒壘球總會（WBSC）今（10）日正式宣布經國際奧林匹克委員會（IOC）批准的2028年洛杉磯奧運（LA28）棒球與壘球參賽資格系統。這項被稱為「通往LA28之路」的計畫，將透過全球共8項國際賽事，選拔出男棒與女壘各6支頂尖隊伍。身為主辦國，美國已率先確保在棒球與壘球項目各獲得1席名額。中華隊預計將在2027年世界12強棒球賽和可能在2028年的最終資格賽來爭搶門票。
棒球（Men’s Baseball）三大賽事選出奧運6隊
奧運棒球項目每隊員額為24人，參賽選手需在比賽當年度年滿18歲。除了主辦國美國外，剩餘5個名額將由以下途徑產生：
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月5日至17日舉行。這將是爭奪奧運門票的首場戰役，最終排名中（除去已晉級隊伍後）表現最優異的2支美洲球隊，將直接獲得LA28席位。
2027年WBSC世界棒球12強賽此頂尖賽事將從12隊擴大至16隊規模。本次賽事將產生2席名額，分別由表現最優異的亞洲球隊，以及表現最優異的歐洲或大洋洲球隊獲得。
最終資格賽（Final Qualification Event）最晚將於2028年3月前舉行。由6支隊伍爭奪最後1張門票。參賽者包含亞洲錦標賽（2名）、歐洲錦標賽（2名）、非洲錦標賽（1名）及大洋洲錦標賽（1名）中尚未取得奧運資格的最佳隊伍。
壘球（Women’s Softball）五場賽事爭鋒
奧運壘球項目每隊員額為15人，參賽選手需在比賽當年度年滿16歲。除美國自動晉級外，另5席分配在：2027年女子壘球世界盃決賽，表現最優異的隊伍（扣除美國）將率先取得門票；三大洲際資格賽，預計於2027年舉行。亞洲/大洋洲、歐洲/非洲、美洲等三個區塊各舉辦一場6隊規模的資格賽，各區冠軍直接進軍LA28；最終資格賽預計於2028年3月前舉行。由三大洲際資格賽的第2名與第3名共6支隊伍參賽，獲勝者將奪下壘球項目的最後一席。
WBSC主席：展現全球棒壘球實力與多樣性
WBSC主席里卡多-法拉卡里（Riccardo Fraccari）表示：「這套資格系統反映了我們對卓越與全球化的承諾。透過將全球精英賽事與清晰的洲際晉級路徑相結合，我們確保來自世界各地的頂尖棒壘球隊都能有公平的機會站上奧運舞台。」
這條通往洛杉磯的道路不僅將展示國際棒壘球運動的受歡迎程度，更預計會迎來大聯盟球星與各國頂尖職業好手的全面參與。WBSC後續將再公布各項資格賽的具體日期、地點以及轉播協議。
消息來源：世界棒壘球總會（WBSC）
我是廣告 請繼續往下閱讀
奧運棒球項目每隊員額為24人，參賽選手需在比賽當年度年滿18歲。除了主辦國美國外，剩餘5個名額將由以下途徑產生：
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月5日至17日舉行。這將是爭奪奧運門票的首場戰役，最終排名中（除去已晉級隊伍後）表現最優異的2支美洲球隊，將直接獲得LA28席位。
2027年WBSC世界棒球12強賽此頂尖賽事將從12隊擴大至16隊規模。本次賽事將產生2席名額，分別由表現最優異的亞洲球隊，以及表現最優異的歐洲或大洋洲球隊獲得。
最終資格賽（Final Qualification Event）最晚將於2028年3月前舉行。由6支隊伍爭奪最後1張門票。參賽者包含亞洲錦標賽（2名）、歐洲錦標賽（2名）、非洲錦標賽（1名）及大洋洲錦標賽（1名）中尚未取得奧運資格的最佳隊伍。
壘球（Women’s Softball）五場賽事爭鋒
奧運壘球項目每隊員額為15人，參賽選手需在比賽當年度年滿16歲。除美國自動晉級外，另5席分配在：2027年女子壘球世界盃決賽，表現最優異的隊伍（扣除美國）將率先取得門票；三大洲際資格賽，預計於2027年舉行。亞洲/大洋洲、歐洲/非洲、美洲等三個區塊各舉辦一場6隊規模的資格賽，各區冠軍直接進軍LA28；最終資格賽預計於2028年3月前舉行。由三大洲際資格賽的第2名與第3名共6支隊伍參賽，獲勝者將奪下壘球項目的最後一席。
WBSC主席：展現全球棒壘球實力與多樣性
WBSC主席里卡多-法拉卡里（Riccardo Fraccari）表示：「這套資格系統反映了我們對卓越與全球化的承諾。透過將全球精英賽事與清晰的洲際晉級路徑相結合，我們確保來自世界各地的頂尖棒壘球隊都能有公平的機會站上奧運舞台。」
這條通往洛杉磯的道路不僅將展示國際棒壘球運動的受歡迎程度，更預計會迎來大聯盟球星與各國頂尖職業好手的全面參與。WBSC後續將再公布各項資格賽的具體日期、地點以及轉播協議。
消息來源：世界棒壘球總會（WBSC）