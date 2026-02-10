我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇的三位日本頂尖球員——大谷翔平(31)、山本由伸(27)以及佐佐木朗希(24)，於今（10）日首度於亞利桑那州格倫代爾的春訓基地合體調整。這是三人首度在媒體公開日同時亮相，吸引了大批媒體與球迷關注。在當日的自主訓練中，山本由伸首先步入球場，完成了他標誌性的「標槍投擲」例行訓練，並在草地上進行包含遠投在內的傳接球練習。隨後，大谷翔平與佐佐木朗希也同時出現在球場上。大谷翔平使用藥球（Medicine Ball）與加重球（Plyo Ball）進行對牆投擲，隨後在傳接球練習中展現強大臂力，完成距離超過70公尺的遠投。佐佐木朗希進行敏捷性訓練與衝刺後，與大谷同時進行傳接球練習，雖然距離較短，但球質相當沉重且充滿爆發力。山本由伸訓練進度穩定，與大谷翔平皆鎖定於3月開打的世界棒球經典賽（WBC），而未參賽的佐佐木朗希則將重心放在MLB開幕賽的調整。與道奇基地相鄰的芝加哥白襪春訓營，陣中重砲村上宗隆(25)也連續兩天現身。他在上午完成敏捷性訓練後，中午再度回到球場進行守備與籠內打擊練習。身為日本武士隊核心成員，村上同樣展現出強烈的鬥志，力求在WBC開打前進入最佳狀態。道奇隊預計將於2月13日（日本時間14日）正式展開春訓，今日亮相的日籍球星們神情放鬆且動作順暢，顯示體能調整狀況相當理想。隨著WBC倒數計時，這幾位世界級球星的連動將成為今年春訓最重要的焦點。