日本首相高市早苗領導執政聯盟，8日在眾院改選大獲全勝，她所屬的自民黨甚至獨自拿下316席，創下二戰後首次單一政黨取得超過2/3席次的歷史紀錄，就連東京都知事小池百合子都笑稱，好像在看《孫子兵法》，形容高市早苗的奇襲作戰，讓她想到了16世紀著名的桶狹間之戰。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，經此一役，高市翻轉原先在自民黨內部的「弱主」地位，地位不可同日而語，世界將迎來一個更加正視現實威脅、更清楚看待台灣重要性的日本。矢板明夫9日深夜在臉書粉專發文，坦言在這次大選前，高市早苗雖民意高漲，但自民黨內的主流其實並不站在她那邊，安倍派這幾年選舉人數幾乎被砍半，石破茂、菅義偉、岸田文雄等希望以外交避免衝突的鴿派則掌握黨內主流，高市很多想法未必推得動，但這次選舉已把整個局面翻轉，這不是單純「多拿幾席」，而是絕大多數的選民，都直接替高市的路線背書。矢板明夫直言，選舉結果等於告訴自民黨，未來日本要走的方向，就是高市的政策主張，她在黨內的地位已不可同日而語，所以她現在談安全保障時也不再拐彎抹角，而是直接表示，日本的安全環境嚴峻，該準備的要準備，該強化的同盟也要強化。矢板明夫並把高市早苗與前任石破茂政府做比較，石破一直相信，只要把外交做好、避免誤判，衝突就能壓下來，但高市的想法則是，如果沒有實力當後盾，外交只會變成退讓，這點放到台灣問題上也是一樣，所以她願意把台海情勢直接當成日本安全的一部分來看，反觀石破茂則始終保留，此次選舉也明確替這場路線之爭做出選擇，日本選擇了高市，而不是石破。最後，矢板明夫打下，日本正式進入一個新的階段，有人說是「安倍2.0」，但也可以直接說就是「高市早苗時代」，這是一個更加正視現實威脅、更重視嚇阻力量、也更清楚看待台灣重要性的日本。