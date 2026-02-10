上賽季剛闖進NBA美國職籃（National Basketball Association）總決賽的印第安納溜馬，正經歷隊史最黑暗的一年。在主力核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂整季報銷後，傷病魔咒仍未放過這支東區勁旅。根據《HoopsHype》知名記者史考托（Michael Scotto）報導，溜馬隊二年級前鋒弗爾菲（Johnny Furphy）在對陣暴龍的比賽中，因扣籃落地不慎導致左膝前十字韌帶（ACL）斷裂，賽季正式宣告報銷，隨後溜馬官方也證實這一消息。
這不僅意味著弗爾菲本季畫下句點，考慮到術後漫長的復健期，至少需要休9至12個月，因此他極有可能連帶錯過下個賽季的大部分賽事，這對正處於重建邊緣的溜馬無疑是沉重的打擊。
從決賽球隊到墊底爐主 溜馬陷入「傷病地獄」
本季的溜馬隊彷彿被下了詛咒一般，除了核心領袖哈利伯頓提前報銷，陣中大將馬圖林（Bennedict Mathurin）、內史密斯（Aaron Nesmith）、托平（Obi Toppin）以及後衛奈哈德（Andrew Nembhard）等人，皆因不同程度、五花八門的傷勢錯過了大量比賽。
由於傷兵名單過長，溜馬本季戰績一落千丈，進攻效率更慘跌至聯盟墊底，目前戰績僅優於華盛頓巫師，位居聯盟倒數第二。在無緣季後賽的情況下，教練團原本屬意讓年輕球員發揮，弗爾菲也因此獲得大量的上場機會，本季至今已先發出賽21場，正處於職業生涯的快速成長期。
交易與傷病的雙重打擊 溜馬未來充滿變數
隨著馬圖林在交易大限前被送往快艇，原本弗爾菲被預期將在板凳席扮演更重要的角色，成為球隊未來拼圖的一員。然而隨著這次重傷，溜馬的「翻轉」計畫再度受阻。《Heavy Sports》指出：「溜馬現在處於一種極端尷尬的境地。他們擁有極佳的選秀順位機率，但原本該用來磨練新人的賽季，卻因為傷病讓所有進度停擺。」
面對這場地獄考驗，溜馬隊目前只能繼續栽培剩下有潛力的年輕球員，並祈禱在2026年選秀會上能像黃蜂隊選中克努佩爾（Kon Knueppel）一樣，靠著高順位籤迎來翻轉命運的機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
扣籃落地釀悲劇 弗爾菲ACL斷裂本季報銷這起意外發生在溜馬對陣暴龍的比賽中，弗爾菲在一次完成扣籃後落地，隨即痛苦地倒地並緊抱膝蓋。當時現場氣氛一度凝重，而今日就被《HoopsHype》知名記者史考托（Michael Scotto）報導指出確實是最不樂見的ACL斷裂。
這不僅意味著弗爾菲本季畫下句點，考慮到術後漫長的復健期，至少需要休9至12個月，因此他極有可能連帶錯過下個賽季的大部分賽事，這對正處於重建邊緣的溜馬無疑是沉重的打擊。
本季的溜馬隊彷彿被下了詛咒一般，除了核心領袖哈利伯頓提前報銷，陣中大將馬圖林（Bennedict Mathurin）、內史密斯（Aaron Nesmith）、托平（Obi Toppin）以及後衛奈哈德（Andrew Nembhard）等人，皆因不同程度、五花八門的傷勢錯過了大量比賽。
由於傷兵名單過長，溜馬本季戰績一落千丈，進攻效率更慘跌至聯盟墊底，目前戰績僅優於華盛頓巫師，位居聯盟倒數第二。在無緣季後賽的情況下，教練團原本屬意讓年輕球員發揮，弗爾菲也因此獲得大量的上場機會，本季至今已先發出賽21場，正處於職業生涯的快速成長期。
交易與傷病的雙重打擊 溜馬未來充滿變數
隨著馬圖林在交易大限前被送往快艇，原本弗爾菲被預期將在板凳席扮演更重要的角色，成為球隊未來拼圖的一員。然而隨著這次重傷，溜馬的「翻轉」計畫再度受阻。《Heavy Sports》指出：「溜馬現在處於一種極端尷尬的境地。他們擁有極佳的選秀順位機率，但原本該用來磨練新人的賽季，卻因為傷病讓所有進度停擺。」
面對這場地獄考驗，溜馬隊目前只能繼續栽培剩下有潛力的年輕球員，並祈禱在2026年選秀會上能像黃蜂隊選中克努佩爾（Kon Knueppel）一樣，靠著高順位籤迎來翻轉命運的機會。