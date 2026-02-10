休士頓火箭目前以32勝19敗暫居西區第4名，雖戰績名列聯盟前段班，但近期火箭休息室卻瀰漫一股不祥的氣息，日前火箭對上夏洛特黃蜂的比賽中，申京（Alperen Şengün）在一次防守中被克努佩爾（Kon Knueppel）上籃得分，杜蘭特（Kevin Durant）在場上指責申京防守態度不佳，知名記者Zach Lowe近期談到杜蘭特時，也表示這樣的肢體語言可能會導致年輕球員產生壓力。
杜蘭特心生不滿 肢體語言流露低落情緒
Lowe指出，他近期注意到杜蘭特在場上，偶爾流露出情緒低落和不滿的狀態，這種「低迷情緒」正在體現在他的肢體語言上，Lowe也強調自己並非否定杜蘭特的實力，他認為杜蘭特一直是被外界低估的球員。
火箭休息室氣氛差 年輕球員恐壓力大
此外，Lowe也透露，他多年以來常常從經紀人與球員口中聽到類似事件，杜蘭特表現出這種狀態時，年輕球員往往會更緊張，並且產生一定的壓力，而這種情緒可能在無形中影響整個休息室的氛圍。
火箭原先期望杜蘭特加盟球隊後，能夠帶領年輕球員衝擊總冠軍，但近期火箭表現起伏不定，似乎也影響到杜蘭特心情，隨著賽季持續進行，火箭能否穩住陣腳，並找到良好的團隊氣氛，將左右火箭本季能夠走多遠的關鍵。
資料來源：《X》
我是廣告 請繼續往下閱讀
Lowe指出，他近期注意到杜蘭特在場上，偶爾流露出情緒低落和不滿的狀態，這種「低迷情緒」正在體現在他的肢體語言上，Lowe也強調自己並非否定杜蘭特的實力，他認為杜蘭特一直是被外界低估的球員。
火箭休息室氣氛差 年輕球員恐壓力大
此外，Lowe也透露，他多年以來常常從經紀人與球員口中聽到類似事件，杜蘭特表現出這種狀態時，年輕球員往往會更緊張，並且產生一定的壓力，而這種情緒可能在無形中影響整個休息室的氛圍。
火箭原先期望杜蘭特加盟球隊後，能夠帶領年輕球員衝擊總冠軍，但近期火箭表現起伏不定，似乎也影響到杜蘭特心情，隨著賽季持續進行，火箭能否穩住陣腳，並找到良好的團隊氣氛，將左右火箭本季能夠走多遠的關鍵。