「要就當真正的塔圖姆」 綠軍一哥坦言曾掙扎是否回歸

因阿基里斯腱重傷缺席近1年的波士頓塞爾提克當家球星塔圖姆（Jayson Tatum），復健進度再度有重大突破。塞爾提克官方於今（10）日宣布，塔圖姆將被下放至G聯盟的附屬球隊「緬因塞爾提克」參與部分練習，這也是他傷後首度進入高強度的實戰對抗階段，象徵這位綠衫軍領袖幾乎進入復出的最後倒數。根據塞爾提克官方X公告，塔圖姆與新秀岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）、威廉斯（Amari Williams）一同前往緬因進行對抗訓練。日前根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，塔圖姆日前已獲准與教練團進行限制下的5對5訓練。雖然塔圖姆並未計畫在G聯盟實際出賽，但這種「下放練球」的模式，通常是NBA球星在傷癒歸隊前的最後一關，旨在透過與職業球員的碰撞，找回久違的比賽節奏與場上空間。塔圖姆自2025年東區準決賽阿基里斯腱斷裂後就沒能再出賽，這段漫長的復健路也曾讓他產生心理壓力。他在近日參加Podcast節目《The Pivot》時坦承，看到球隊在缺乏他的情況下依舊穩居東區第二，曾讓他猶豫是否該在季中回歸。「我每天都在思考，如果我在球隊打了50、60 場比賽後才突然加入，會不會破壞球隊已經建立好的身份認同與化學效應？」但塔圖姆也堅定地表示，如果要回歸，就必須是「100% 的Jayson Tatum」，而不是一個「空殼」或是大打折扣的版本。面對塔圖姆的內心掙扎，塞爾提克總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）表達高度支持與理解。史蒂芬斯強調，球團對塔圖姆的歸期保持「不催促、不施壓」的態度：「任何擁有Jayson的球隊都會變得更強，這一點無庸置疑。但我們告訴他，當他心理與生理都準備好了，那就是正確的時間點。」雖然目前還是沒有塔圖姆首秀的具體日期，但隨著球隊近期拉出一波6戰5勝的高潮，若這位6屆全明星能及時歸隊，塞爾提克無疑將成為今年奪冠熱度最高的球隊之一。