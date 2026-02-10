我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠前任老闆庫班（Mark Cuban）在2023年以35億美元，將獨行俠的大部分股權出售給艾德森（Miriam Adelson）與杜蒙家族，僅過了三年後，根據《The Sporting News》報導指出，傳庫班有意重新買回球隊，但艾德森家族與杜蒙方面並沒有釋出任何要出售球隊股份的消息。NBA記者Marc Stein在社群平台X指出，在洛杉磯全明星週前夕，一個身分未公開、來自達拉斯的投資人團體已表達興趣，希望與庫班合作，從現任球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）手中回購獨行俠。庫班於2000年以約2.85億美元自佩羅（H. Ross Perot Jr.）手中買下獨行俠多數股權，並在2023年以約35億美元估值出售73%控股權。不過，庫班尚未公開回應報導；艾德森家族與杜蒙方面，也未釋出任何有意出售球隊持股的訊號。據Stein指出，該家族對球隊未來發展以及新星弗拉格（Cooper Flagg）感到相當振奮。根據《富比士》2025年的估值，獨行俠目前市值約為51億美元，年增幅約9%。近年NBA球隊交易價格持續攀升，波士頓塞爾提克以61億美元成交，洛杉磯湖人更達到100億美元的高點，顯示聯盟頂級球隊估值持續創新高。資料來源：《The Sporting News》