不只爭鮮迴轉壽司有盲盒！亞尼克蛋糕販賣機YTM回歸「生乳捲盲盒」，獨家隱藏版口味推薦「黑金宇治抹茶生乳捲」，對比盲盒每盒售價420元、不只款款保底還最高現賺240元！全新4款口味還包括吃得到草莓凍的超人氣甜點「戲雪尋莓」、「香草布丁」，以及聯名百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇創立的「金家ㄟ」共同研發的「濟州橘風巧克力」。本文整理最新限期開賣時間、價格、菜單一次整理。
亞尼克：「生乳捲盲盒」YTM蛋糕販賣機開賣！保底現賺240元隱藏版口味曝
爭鮮好運盲盒爆紅，不讓壽司專美於前，亞尼克「生乳捲驚喜盲盒」蛋糕販賣機YTM也好評回歸！早在去年11月聖誕節限定推出的「生乳捲盲盒」，經典冠軍原味生乳捲392元為盲盒定價，有機會抽到最高價630元的宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力等口味，激起不少盲盒控開箱，創下期間1.3萬盒全數完售紀錄。
亞尼克表示，過年即日起至2月23日，全台66台YTM限量開賣春節限定盲盒，開吃草莓凍入餡的超人氣甜點「戲雪尋莓」495元、熱銷「香草布丁」420元，以及聯名百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇創立的「金家ㄟ」共同研發的「濟州橘風巧克力」565元。
尤其推薦，現在YTM獨家開賣的隱藏版口味「黑金宇治抹茶生乳捲」660元，對比盲盒每盒售價420元、不只款款保底還最高現賺240元！而且這次沒有獵奇口味，對甜點控來說簡直是買到賺到。
盲盒大受歡迎！爭鮮2026好運盲盒4天秒殺 創新禮物掀搶貨潮
爭鮮迴轉壽司也是去年首度推出盲盒，搭上聖誕禮物風潮，開抽鮪魚生魚片造型菜瓜布、鮭魚濕紙巾等搞笑禮物，隨即爆紅掀起搶吃熱潮。今年新春過年前，再度以好運盲盒圈粉大家。
除了壽司、甜點，同樣以創新禮物激起話題，不只實用小物「好運籤詩造型手機支架」，尤以一款「造型筊杯吊飾」最受大家歡迎，真的可以拿來丟、在桌上擲筊，開箱影片在Threads爆紅，吸引更多粉絲訂位。對比首次約一周賣完、今年縮短至4天即完售。
亞尼克生乳捲盲盒限量！每盒420元、抽獎4款口味 過年抽獎加碼
亞尼克生乳捲盲盒皆為每日凌晨新鮮現做、冷藏配送，每盒售價420元、開抽全新4款口味；賞味期皆為2～3天；春節期間提供現場購買與亞尼克官網預訂等共4個管道供消費者選購，每日皆會補貨；也可透過亞尼克官網或手機APP YTM蛋糕販賣機專區，查詢全台站點及商品庫存狀態。
春節初一～初三2月17日至2月19日，到亞尼克單筆消費滿額888元，再抽抽切片蛋糕、隨手小點等好禮，中獎機率100%，最大獎整條生乳捲（口味依門市現場供應為準，不得挑選及更換口味）。
資料來源：亞尼克、爭鮮、YouTuber韓勾ㄟ金針菇
