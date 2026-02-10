洛杉磯快艇在今年交易大限的操作引發全聯盟震盪，在接連送走哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac）後，外界都解讀快艇已經準備「砍掉重練」。然而，根據資深NBA記者史坦（Marc Stein）爆料，快艇在截止日前最後一小時，甚至收到了多筆針對當家球星雷納德（Kawhi Leonard）的報價，這支洛城大軍差點連最後的招牌都徹底清空。
全聯盟都在盯！祖巴茨前腳剛走 雷納德詢問電話被打爆
史坦在報導中指出，當快艇與溜馬達成協議送走祖巴茨的消息傳開後，全聯盟都意識到快艇可能正打算全面解體。報導中引述聯盟消息人士，在東部時間週四下午3點截止前的最後一小時，快艇隊辦公室接到了多支球隊對雷納德的報價。
雖然快艇最終選擇留下這名兩屆FMVP，但史坦分析，雷納德的狀況已成為各隊密切關注的焦點，隨著他在下個賽季將進入合約最後一年，這股交易熱潮預計將在今年休賽季持續延燒。
快艇戰績大逆襲！雷納德場均28分打出生涯年
諷刺的是，儘管快艇管理層選擇走入重建，但雷納德本季的表現卻是近年來的巔峰。快艇在開季慘遭6勝21敗的滑鐵盧後，近期卻打出驚人的17勝4敗，戰績回升至25勝27敗，排名西區第九，成功擠進附加賽區。
雷納德本季出賽39場，場均貢獻生涯最高的28.0分，外加6.3籃板、3.7助攻及2.1抄截。更驚人的是他高效率的投籃三圍「命中率49.5%、三分球38.9%、罰球命中率91.4%」。靠著這份全明星等級的數據，雷納德近期也成功遞補入選，迎來職業生涯第7次全明星賽。
一老換四少？快艇新佈局：加蘭、馬圖林接棒
雖然留下雷納德暫時穩住了軍心，但快艇的陣容已經與開季大相徑庭。透過哈登與祖巴茨的交易，快艇換來了明星控衛加蘭（Darius Garland）、潛力側翼馬圖林（Bennedict Mathurin）、內線新星傑克森（Isaiah Jackson）以及兩枚首輪選秀籤。
快艇這波「以老換新」的策略，顯然是在雷納德合約到期前進行風險控管。若雷納德在下個賽季不打算提前續約，這批年輕天賦將成為快艇重建的基石。
