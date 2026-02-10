在交易截止日後遭布魯克林籃網釋出的湯瑪斯（Cam Thomas），近期與密爾瓦基公鹿簽下合約，湯瑪斯在採訪中透露公鹿球團一直都有密切關注他，成為他最後加盟公鹿的主要原因，他也期盼在密爾瓦基能夠迎來生涯的另一個開始，而湯瑪斯的「砍將」性質，也將成為「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）外的另一個火力來源。
因傷打打停停 湯瑪斯遭籃網捨棄
本季湯瑪斯因傷勢影響表現，在2月5日遭籃網釋出前僅出賽24場。持續的腿後肌拉傷使他的數據下滑，2025-26賽季場均繳出15.6分、1.8籃板與3.1助攻，投籃命中率39.9%、三分命中率32.5%。
公鹿成功下字母哥 補強陣容盼朝季後賽發起衝擊
在加盟公鹿後，湯瑪斯接受媒體訪問時，表示公鹿管理層長期以來對他的關注，是他決定加盟的重要原因。「球團告訴我，他們一直都很想要我，這幾年也持續詢問、試圖把我帶來這裡。當你真的感受到被需要時，這會對你選擇去哪支球隊產生很大影響。」
阿德托昆博正因右小腿拉傷預計缺席至全明星週，湯瑪斯將在接下來的比賽中，與羅林斯（Ryan Rollins）、透納（Myles Turner）等隊友共同扛起球隊戰力，公鹿在交易截止日前留下阿德托昆博，並持續補強陣容，盼能扭轉球隊頹勢，朝季後賽發起衝擊。
資料來源：《The Sporting News》
