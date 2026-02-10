築間證實：「豬肉換新品種、供貨不穩定的牛肉也一併調整」，而民眾最關心的「蔬食自助吧吃到飽」確定保留服務。

築間：火鍋「降價380元」起真相曝光！梅花豬、牛五花都變便宜

築間證實：「豬肉更換新品種『黑蜜豬』、溼式熟成牛肉因供應比較不穩定，所以一併調整」，

牛肉火鍋套餐

豬肉火鍋套餐

海鮮火鍋套餐

其他套餐

降價50元最多！

個人湯底

不過築間這次也是有漲價的部分：

海鮮干貝湯50元→70元

◾️九州蒜香豚骨湯60元→70元

◾️秘煉老熬牛髓湯50元→70元

▲築間16年來最大菜單改版！今380元起開鍋，新增個人鴛鴦鍋、個人海陸雙拼主餐等選擇。（圖／築間集團jhujian.com.tw）

築間16年來最大菜單改版！今380元起 增個人鴛鴦鍋、海陸雙拼主餐

個人鴛鴦鍋主打A+B=70元雙湯底優惠：

個人雙拼盛合！肉肉雙陸380元起、海陸雙拼400元起：

雙人海陸總匯盛合980元起：

▲2026築間幸福鍋物完整菜單，新增個人鴛鴦鍋。（圖／築間集團jhujian.com.tw）