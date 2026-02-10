築間餐飲集團過年前表示，「築間幸福鍋物」16年來最大規模菜單改版降價，今（10）日起個人鍋最便宜380元起、最多降價50元，首度推出個人鴛鴦鍋、可搭配海陸雙拼主餐，雙人海陸總匯盛合980元起，享外帶8折優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者比對菜單發現，過去梅花豬肉鍋400元、牛五花鍋420元，現在都降價380元，築間證實：「豬肉換新品種、供貨不穩定的牛肉也一併調整」，而民眾最關心的「蔬食自助吧吃到飽」確定保留服務。2026築間最新菜單價格一覽。
築間：火鍋「降價380元」起真相曝光！梅花豬、牛五花都變便宜
築間餐飲集團過年前啟動「築間幸福鍋物」16年來最大菜單改版，主打個人鍋最便宜380元起。《NOWNEWS今日新聞》比對菜單發現，過去梅花豬肉鍋400元、美國冷藏濕式熟成牛五花鍋420元，現在雙雙降價只要380元。
對此，築間證實：「豬肉更換新品種『黑蜜豬』、溼式熟成牛肉因供應比較不穩定，所以一併調整」，向《NOWNEWS今日新聞》透露降價主因。記者比對新舊菜單，為大家整理調整價格品項：
牛肉火鍋套餐
◾️美國冷藏濕式熟成牛五花鍋420元→牛五花鍋380元
◾️美國冷藏濕式熟成板腱牛肉鍋480元→美國板腱牛肉450元
◾️美國極上熟成雪花牛肉鍋680元→美國極上雪花牛肉550元
◾️極上無骨牛小排980元→美國Prime牛小排880元
◾️日本A5和牛鍋1580元→日本A5和牛紐約客1280元
豬肉火鍋套餐
◾️梅花豬肉鍋400元→梅花豚肉380元
◾️松阪豬肉520元→松阪豚肉480元
海鮮火鍋套餐
◾️蛤蜊草蝦520元→蛤蜊草蝦480元
其他套餐
◾️特選羊肉鍋420元→特選羊肉380元
◾️櫻桃鴨肉鍋420元→櫻桃鴨肉380元
◾️素食鍋420元→素食鍋380元
◾️紐西蘭嫩羊肩鍋500元→紐西蘭嫩羊肩450元 降價50元最多！
個人湯底
◾️麻辣奶香湯90元→麻辣奶香湯80元
◾️川味麻辣湯80元→川味麻辣湯70元
◾️養生藥膳80元→養生藥膳60元
不過築間這次也是有漲價的部分：
◾️海鮮干貝湯50元→70元
◾️九州蒜香豚骨湯60元→70元
◾️秘煉老熬牛髓湯50元→70元
築間16年來最大菜單改版！今380元起 增個人鴛鴦鍋、海陸雙拼主餐
築間餐飲集團旗下鍋物品牌「築間幸福鍋物」，農曆春節前宣布，啟動品牌16年來最大規模菜單改版，主打個人鍋最便宜380元起，標榜符合消費者「想吃得更好、決策更快、價格更貼近日常」的用餐趨勢，提供民眾「不知道怎麼搭、怎麼點最划算、兩人聚餐怎麼選更省事」的點餐痛點。
不只推出「個人鴛鴦鍋」，讓單人用餐能同時享受兩種湯底，還新增個人套餐「主餐雙拼盛合」，單人也可以一次爽吃海陸或牛豬兩種主餐；並推出雙人海陸套餐等澎湃選擇。
個人鴛鴦鍋主打A+B=70元雙湯底優惠：
A：粤式胡椒豚骨湯、川味麻辣湯、濃醇幸福奶香湯（擇1）
B：秘煉老熬牛髓湯、海鮮干貝湯、九州蒜香豚骨湯（擇1）
個人雙拼盛合！肉肉雙陸380元起、海陸雙拼400元起：
◾️美國牛五花＋梅花豚肉 380元
◾️美國牛五花＋台灣嚴選雪花豚肉 400元
◾️松阪豚肉＋ 梅花豚肉 420元
◾️美國極上雪花牛肉＋松阪豚肉 520元
◾️梅花豚肉＋潮鯛魚片 400元
◾️美國板腱牛肉＋潮鯛魚片 470元
雙人海陸總匯盛合980元起：
豪華海鮮拼盤「綜合魚片＋草蝦＋鮮蝦＋軟絲＋蛤蜊＋鮮蚵」搭配以下肉品；同步加碼推出「雙人海陸總匯盛合系列外帶全面8折」優惠活動。
◾️美國牛五花／櫻桃鴨肉／鮮嫩雞腿排／特選羊肉／梅花豚肉 各980元
◾️美國板腱牛肉 1050元
◾️美國Prime羽下牛肉 1280元
築間餐飲集團表示：「我們希望把『改版』做得更務實、更有力量—讓顧客更容易點到喜歡、吃得滿足。面對物價波動，品牌持續把後台做強，將效率成果回饋到餐桌上，讓消費者感受到價格更貼近日常、內容升級更有感；這次16年最大規模菜單改版，就是要讓家庭更好點、讓下班聚餐更好選。」
資料來源：築間餐飲集團
