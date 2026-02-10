NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場今（10）日爆發本季最嚴重的肢體衝突。在底特律活塞客場挑戰夏洛特黃蜂的比賽中，雙方在第三節爆發大規模亂鬥。活塞球星杜倫（Jalen Duren）、史都華（Isaiah Stewart）以及黃蜂的迪亞巴特（Moussa Diabate）、布里吉斯（Miles Bridges）等4名球員因參與鬥毆，全數遭到裁判驅逐出場。
杜倫推臉迪亞巴特 引爆衝突
衝突發生在第三節剩下7分09秒時，當時活塞以70：62領先。黃蜂大前鋒迪亞巴特在杜倫切入籃下時執行犯規，隨後兩人發生激烈的口角並頭碰頭對峙。杜倫隨即情緒失控，用右手猛力推向迪亞巴特的面部。
這一舉動瞬間點燃雙方戰火，兩隊板凳球員與教練團迅速清空湧入賽場。儘管工作人員試圖將當事人拉開，但黃蜂前鋒布里吉斯此時突破防線，向杜倫揮拳挑釁，兩人隨即在場中央再度爆發衝突。
史都華從板凳區衝入 混亂中發動攻擊
就在場面一度受控時，原本坐在板凳區的活塞「硬漢」史都華見狀瞬間加速衝入戰場，直接鎖定布里吉斯並發動攻擊。現場陷入極度混亂，球員與教練甚至摔倒在地，裁判花費數分鐘才將所有人隔離開來。
經過慢動作回放檢視，裁判認定這4名球員皆有鬥毆行為，判定「打鬥犯規（Fighting Fouls）」並自動驅逐出場，這是杜倫（Jalen Duren）本季第2次遭到驅逐。值得一提的是，他今日才剛從膝蓋傷勢中復出。
衝突場面少不了他的史都華（Isaiah Stewart）則是自去年12月對陣公鹿後再度被逐。性格火爆的布里吉斯（Miles Bridges）因揮拳與後續推擠被驅逐；至於主角迪亞巴特（Moussa Diabate）因率先挑釁並嘗試揮拳還擊被驅逐。
強強對話變調 NBA將繼續調查
這場比賽原先備受關注，主因是東區戰績第一的活塞，對上正處於9連勝巔峰的黃蜂，沒想到因為衝突而變調。活塞備用中鋒里德（Paul Reed）隨後接替杜倫上場執行罰球。
NBA官方預計將針對此次嚴重衝突進行後續調查。由於史都華從板凳區衝入賽場並參與鬥毆，根據聯盟規章，他極有可能面臨多場禁賽與高額罰款。
消息來源：ESPN
