▲S媽（右）遭防止具俊曄（左）搶大S生前遺產而找律師。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人大S（徐熙媛）去年2月2日病逝，日前滿1週年，她的親友們齊聚金寶山，為她的紀念雕像進行揭幕儀式。不料今（10）日卻爆出，在大S過世後，S媽為了防止具俊曄爭產，私下找上律師團隊。除此之外，還傳出徐家一開始態度都是希望具俊曄回韓國，不希望他住在夫妻倆在大S生前居住、要價4.6億元的台北信義豪宅，讓他沉浸在傷痛中，還要離開與大S有最多回憶的地方。而對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問小S後，她透過經紀人否認傳聞，並表示具俊曄是家人，絕不會傷害他。大S過世剛滿1週年，今日據《鏡週刊》報導，S媽為了防止具俊曄搶遺產，而請律師團隊的傳聞。之後更是傳出在大S過世後，徐家人一開始不希望具俊曄繼續住在大S生前的信義區豪宅，希望他可以回去韓國。甚至傳出徐家人認為大S留下的家人，也應該跟汪小菲回到北京。而對於S媽跟具俊曄爭產的傳聞，小S也透過經紀人強硬否認，怒批造謠者居心叵測，「心思非常骯髒！」並感謝具俊曄給了大S最純粹的愛、讓她享受最真實的幸福，強調：「他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」。事實上，具俊曄去年特地在IG上發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。小S也在揭幕儀式上替具俊曄發聲，讚嘆姊夫「不求一切、不貪圖愛以外的東西」，對大S用情至深。不過先前S媽曾親自回應網友「爭遺產」疑問，語重心長地吐露33字：「我都七十幾了，跟家人爭什麼、我還想有什麼留給她（他）們、最後決定要留（愛）給她們！」另外，近日地政資料顯示，大S生前居住的信義區頂級豪宅「台北信義」至今尚未完成過戶，產權仍登記在大S名下。