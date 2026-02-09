我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲目擊具俊曄在與大S結婚4週年當天，獨自守在大S墓前。（圖／@新浪娛樂）

藝人大S（徐熙媛）在2日過世一週年，她的親友及老公具俊曄也齊聚金寶山，為參加她的紀念雕像揭幕儀式。而具俊曄傳出在結束揭幕儀式後，將返回韓國與家人過年，不料在昨（8）日，大S與具俊曄的結婚4週年紀念日，有粉絲前往大S墓園獻花悼念，竟又見到具俊曄，前面還擺著蛋糕、白酒、鮮花，獨自守在墓前慶祝與愛妻的結婚周年。S家親友日前透露，具俊曄在揭幕儀式後就會返韓，不過沒想到他仍選擇在紀念日當天，前往墓園陪伴愛妻大S。根據目擊粉絲表示，具俊曄在墓前擺放了巧克力蛋糕、白酒、鮮花，背影落寞的獨自坐著。該名粉絲表示自己有跟具俊曄聊幾句，有告訴對方大家都很想念他、希望他趕快回到音樂路，具俊曄也誠懇道謝，感謝大家這麼喜歡他。具俊曄在愛妻大S過世後，這1年多來，幾乎每天都風雨無阻的前往金寶山，陪伴愛妻大S。而在日前完成大S雕像揭幕儀式後，外界也非常好奇具俊曄之後的動向。根據S家親友透露，具俊曄預計農曆新年時會回韓國陪伴媽媽與姊姊，留在台灣的機會較小，好友姜元來與始源出席揭幕儀式，也讓他心情好轉許多。而紀念雕像則是他送給愛妻大S的最後禮物，以及S家的慰藉。而在紀念雕像揭幕儀式當天，天空下起大雨，具俊曄、S媽以及小S一同掀開粉色塑膠布，雕像由具俊曄設計，看似是一位少女，雙手抱胸、緊閉著雙眼。而S媽看了忍不住緊抱雕像，並低頭數秒、捂臉看似淚崩。接著S媽擁抱一旁的具俊曄，對方也輕輕拍著S媽的背，互動讓人不捨。