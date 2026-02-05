我是廣告 請繼續往下閱讀

▲七仙女成員在大S墓前開玩笑。（圖／范瑋琪IG@fanfan）

藝人大S（徐熙媛）在2日過世滿1周年，她的親友S家族、老公具俊曄、七仙女、及多名演藝圈好友都到場哀悼。而七仙女成員之一的范瑋琪也在社群公開了當天在大S墓前的對話，只見阿雅、吳佩慈、范曉萱在大S墓碑前開玩笑，笑說下雨天是因為大S不開心，因為她生前最討厭有人為她辦活動。不過在眾人聊天時，范瑋琪突脫口而出一句：「這比日本的冬天還冷」，雖然只是形容天氣不好，但馬上讓人聯想到大S就是在日本過世，遭粉絲批白目、不會看場合說話。范瑋琪在完成大S的紀念雕像揭幕儀式後，在IG分享當天的影片，由陳建州掌鏡，七仙女成員小S、阿雅、吳佩慈、范曉萱都在內，幾人一起互開玩笑，但其中在大S墓前要合照時，范瑋琪突然脫口而出一句：「這比日本東京的冬天還冷，是怎麼回事？」雖然只是單純對天氣的抱怨，但卻火速讓許多網友聯想到大S是於去年冬天在日本病逝，怒批范瑋琪不會看場合說話，「她真的很白目」。大S去年冬天在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，但卻有部分網友懷疑她是遭范瑋琪、陳建州夫妻傳染A流，間接導致死亡。據悉，傳聞來源是因范瑋琪曾在社群平台曝光家人得流感的事情，後來又跟大S同框出席王偉忠女兒的歸寧宴，因此被認為是夫妻倆間接害死大S。而在沉默多天後，范瑋琪PO出與醫生對話截圖澄清，醫生指出陳建州吃完抗流感藥物後，隔天已經退燒且沒有傳染力，證實他那時的確罹患流感，不過早就痊癒一大半。但澄清范瑋琪沒有感染流感，「只是咳了2個月，應該是黴漿菌」，而范瑋琪服用藥物後病情也有改善。該名醫生表示自己出面說明的原因，是為了不讓范瑋琪與陳建州自責，認為范瑋琪夫妻很無辜，「並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重！」范瑋琪也回覆：「謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明」，才讓事件告一段落。