▲小S親自錄音，感謝粉絲投放大S紀念廣告。（圖／翻攝自微博）

藝人大S（徐熙媛）去年2月新年期間赴日本旅遊期間感染流感、併發肺炎離世，距離事發至今已過一週年，許多粉絲紛紛發起紀念活動，中國粉絲買下廣州當地大樓的外牆廣告看版，用來播放大S生前的各種畫面，妹妹小S得知粉絲的愛後，親自錄製語音感謝大家，直言非常感謝、也非常感動。大S離世後，世界各地的粉絲持續以不同方式表達思念，其中一項為來自中國廣州的暖心行動，當地粉絲集資，買下市中心一棟大樓的大型戶外廣告看板，輪播大S生前與妹妹小S相處的珍貴畫面，也讓不少粉絲看了紅了眼眶。而小S也透過身邊友人得知了粉絲的好心，她親自錄製語言訊息感謝：「幫我鄭重謝謝他們，很感動，感謝。」雖只是短短五秒鐘的語言訊息，卻深深傳遞了她對姊姊的思念、粉絲的愛。不只是買下廣告看板悼念大S，世界各地粉絲皆用不同方式想念著她，英國倫敦有粉絲完成一座以大S為名的紀念長椅設計，吸引許多路過民眾與粉絲前往獻花、致意，成為低調卻溫暖的存在；在加拿大有粉絲也募款2530加幣，預計在多倫多付費設置長椅，並在上面刻上大S的名字；法國巴黎也有粉絲付費認領靠近羅浮宮的杜樂麗花園中長椅，因為大S喜歡安靜，因此大家都不約而同選了優美風景、較安靜、又不會太曬的地方。