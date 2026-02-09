我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S的紀念長椅位於英國倫敦的卡文迪什廣場，不少粉絲低調獻花，銘牌上則寫道「她如流星照耀我們所有人」。（圖／記者王意馨攝）

藝人大S（徐熙媛）去年2月離世，享年48歲，讓粉絲都非常難過又不捨，還發起募款活動，在英國倫敦打造約6萬台幣的紀念長椅，於去年7月25日正式落成。如今大S離世已滿1年，粉絲也紛紛前往現場，並放上大S生前美照與鮮花悼念。不過近日，有位在加拿大的粉絲，查到多倫多政府可以付費設置紀念長椅，費用為2530元加幣（約台幣6萬元），粉絲發動募款後，成功籌得資金，就連法國巴黎也決定設置一個大S紀念長椅。大S如今已離世1年，許多粉絲依然非常想念她，在她過世1周年時，到她的英國倫敦紀念長椅悼念。而近日，有位在加拿大的粉絲，發現多倫多可以付費設置長椅，包含10年的維護費，共要價2530加幣，還能在銘牌上刻字。而粉絲目前找了幾個靠近湖邊的公園討論中，在開始募款後，已籌款完成。除了加拿大外，法國粉絲也決定在巴黎設置一個大S紀念長椅，以便當地粉絲可以就近悼念大S。據悉，去年民眾已開放認領靠近羅浮宮的杜樂麗花園中長椅，在付費後可為長椅命名。粉絲也因為大S喜歡安靜，所以表示會選一個有優美風景、較安靜、又不會太曬的地方。大S在英國的紀念椅以實木打造，上面的金屬銘牌則刻寫著：「A shooting star who turned her grace, courage and kindness, into eternal light for us all.」意即她如流星，將優雅、勇氣與善良，化作永恆的光芒照耀我們所有人。短短一句話充滿不捨，卻也告訴大家大S並未離開。大S離世家屬未公開舉辦告別式，不過粉絲們仍透過自己的方式緬懷她，有人發起募款活動，在英國倫敦打造1625英鎊（約6萬台幣）的紀念長椅，短短3小時內就獲得眾多粉絲響應、募款成功，並在去年7月25日正式落成。