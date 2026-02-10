2023年進駐台北101 86樓的「饗 A Joy」進化了！饗賓集團於一月正式登錄興櫃後宣布，攜手國際名廚江振誠（Chef André）打造「饗 A Joy」2.0，以策展思維升級高端Buffet的服務體驗，端出年度主題「四季交饗曲」，將春、夏、秋、冬轉譯為四個季度的味覺章節；每一季度座落於一處獨立料理台，隨季節變化做展台的連動設計與服務形式。打破傳統吃到飽追求「品項更多」的框架，將米其林級視野導入「精選盛宴（Selective Dining）」的儀式感與敘事體驗。
米其林名廚跨界策展！從吃到飽Buffet昇華為「精選盛宴」
饗賓集團與國際名廚江振誠的本次合作，最大亮點在於定義的翻轉。江振誠主廚表示，真正的感動來自完整的「體驗設計」，如同CHANEL 2025/26 Cruise時裝秀的節奏編排、東方快車的旅程敘事、或Raffles新加坡萊佛士酒店對於待客之道的完整性。
江振誠將把「Selective Dining（精選盛宴）」的概念帶入「饗 A Joy 2.0」，讓高端Buffet從單純的「追求品項更多」，走向更細緻的選擇與具備儀式感的用餐步調，重新改寫服務體驗。
饗賓集團董事長陳毅航表示，「江振誠主廚是第一位橫跨米其林、世界五十大及全球百大名廚榜的華人名廚，他把料理做得很『準』，八角哲學方方面面的判斷與取捨，看似極簡，背後卻是極深的功力」，看好今年能為饗 A Joy建立一套最高標準，讓菜有觀點、有故事，也有對台灣這塊土地與季節的愛。
江振誠主廚透露，「很感謝饗賓集團邀請我以策展人的角色與饗 A Joy合作。我一直非常欣賞饗賓集團能把『大規模餐飲』做得很不一樣，有系統、有紀律，卻不失溫度。這些年我參與多項跨國跨界的活動讓我更確信，能真正打動人的不只是富麗堂皇的場景，而是完整的『體驗設計』」。
台北101雲端上的「四季交饗曲」：五感沈浸的味覺展覽！
過去「饗 A Joy」致力於推廣文化美學，邀請台灣不同世代的藝術家共同創作，打造宛如一場展覽般的用餐體驗。今年邀請江振誠進駐策劃，年度主題「四季交饗曲（A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons）」將餐飲體驗化為一場展覽。每一季度（春、夏、秋、冬）皆有獨立的味覺章節與料理台設計，隨著季節更迭進行連動。
由江振誠親自挑選與策劃場域，讓料理不僅是餐點，更是可被記憶的藝術品，帶領賓客在86樓高空展開隨時序推進的餐桌展演。
作為首位橫跨米其林與世界百大名廚榜的華人名廚，江振誠的「八角哲學」與極簡背後的深厚功力，將為品牌建立最高標準。此舉也顯示饗賓在登錄興櫃後，致力於透過創意與制度並進，重塑餐飲業價值的決心 。
資料來源：饗賓集團、江振誠、台北101
我是廣告 請繼續往下閱讀
饗賓集團與國際名廚江振誠的本次合作，最大亮點在於定義的翻轉。江振誠主廚表示，真正的感動來自完整的「體驗設計」，如同CHANEL 2025/26 Cruise時裝秀的節奏編排、東方快車的旅程敘事、或Raffles新加坡萊佛士酒店對於待客之道的完整性。
江振誠將把「Selective Dining（精選盛宴）」的概念帶入「饗 A Joy 2.0」，讓高端Buffet從單純的「追求品項更多」，走向更細緻的選擇與具備儀式感的用餐步調，重新改寫服務體驗。
江振誠主廚透露，「很感謝饗賓集團邀請我以策展人的角色與饗 A Joy合作。我一直非常欣賞饗賓集團能把『大規模餐飲』做得很不一樣，有系統、有紀律，卻不失溫度。這些年我參與多項跨國跨界的活動讓我更確信，能真正打動人的不只是富麗堂皇的場景，而是完整的『體驗設計』」。
過去「饗 A Joy」致力於推廣文化美學，邀請台灣不同世代的藝術家共同創作，打造宛如一場展覽般的用餐體驗。今年邀請江振誠進駐策劃，年度主題「四季交饗曲（A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons）」將餐飲體驗化為一場展覽。每一季度（春、夏、秋、冬）皆有獨立的味覺章節與料理台設計，隨著季節更迭進行連動。
由江振誠親自挑選與策劃場域，讓料理不僅是餐點，更是可被記憶的藝術品，帶領賓客在86樓高空展開隨時序推進的餐桌展演。
饗賓集團興櫃後首發鉅作！重塑餐飲價值的頂級佈局饗賓集團董事長陳毅航強調，餐飲不應只是營運基本功，「除了品質穩定與持續優化的營運基本功，更要把『餐飲』做成讓大家期待的『內容』」。
作為首位橫跨米其林與世界百大名廚榜的華人名廚，江振誠的「八角哲學」與極簡背後的深厚功力，將為品牌建立最高標準。此舉也顯示饗賓在登錄興櫃後，致力於透過創意與制度並進，重塑餐飲業價值的決心 。