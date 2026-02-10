我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年前夕，高雄市長參選人賴瑞隆與六位市議員參選人合拍全新系列影片《港都大廚｜在地高雄味大會師》，由來自不同選區的參選人，親自下廚料理最有「高雄氣口」的年菜，除了要行銷地方的故事，也用最在地的口味，共同迎接新的一年。賴瑞隆也邀請在年節期間不只到高雄住一晚過好年，也能多選用在地優質食材做年菜，把高雄的好味道端上自家餐桌。影片中，每位參選人都選擇一道對自己最有感情、也最能代表選區特色的料理，在30分鐘內現場開煮、直接上桌。賴瑞隆則化身主廚評審，全程陪煮、親自試吃、現場點評，不只看料理好不好吃，更關心這一道菜，是否吃得出家鄉的故事、地方的溫度，以及屬於高雄人的年節情感。第三選區議員參選人蔡秉璁，一開鍋就讓現場聞到熟悉的「沙茶羊肉」。蔡秉璁表示，岡山羊肉遠近馳名；選擇該道菜係因料理流程方便，幾分鐘就能上桌、補足體力，繼續為高雄打拚，並讓在地的特色發揚光大，繼續向前衝。第四選區議員參選人尹立準備的是充滿眷村年味的「棗餑餑」。尹立表示，自己出身眷村，紅棗嵌進饅頭裡，象徵「早發」、平安、興旺與長長久久，是許多眷村家庭年節不可或缺的儀式感。料理過程中，知名藝術創作者、萬歲少女，也是尹立的太太也成為小幫手，夫妻互動溫馨有趣。同樣來自第四選區的黃偵琳，選擇的是「照燒金針菇肉捲」。黃偵琳分享，簡單的菜色也能很有溫度，正如她帶著「媽媽的心」，一步一腳印爭取為市民服務的機會。料理過程香氣四溢，讓現場人員直呼「好香、好餓」。第九選區議員參選人蘇致榮端出「生菜蝦鬆」。蘇致榮說，生菜象徵「生財」，蝦鬆上桌就是團結包財。料理過程中，他展現熟練的廚藝，透露從小因父母工作忙碌，常常自己料理餐食，練就一身基本功；未來也將帶著這份真誠與勤奮持續為鳳山打拚。第十選區議員參選人黃敬雅則準備「鮮魚豆腐湯」。黃敬雅表示，前鎮漁港是全台最大的遠洋漁業基地，只要食材夠新鮮，簡單煮就能喝到最純粹的鮮甜，就像高雄人的個性，直爽、真誠又熱情。黃敬雅也分享，未來將持續打造前鎮、小港成為親子共好、安心生活的幸福生活圈。第十一選區議員參選人洪村銘帶來的是象徵團圓與圓滿的「紅豆湯圓」。洪村銘選用大寮農會在地紅豆，搭配林園早市老字號「合春圓仔」的湯圓。有趣的是，當其他人忙著備料、開火時，洪村銘依然氣定神閒地行銷在地農產品，直到最後五分鐘才老神在在地迅速完成料理，被賴瑞隆笑說：「很有他的風格，看起來游刃有餘，最後總能端出最好的成品。」最後，賴瑞隆逐一道菜試吃，並與大家分享心得。賴瑞隆表示，高雄是一座共融多元的城市，從農村到漁港、從眷村、客庄、部落到日常市場，38區各有特色，也都有屬於自己的味道，匯集成最豐富的港都飲食文化。《港都大廚｜在地高雄味大會師》系列影片已於2月9日發布首支前導預告，並預計自2月10日至2月15日小年夜，每日晚間推出一支影片，歡迎市民朋友鎖定賴瑞隆官方粉絲專頁，一起用最有高雄味的方式迎新年，讓「好運隆加馬」，幸福過好年。