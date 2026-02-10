我是廣告 請繼續往下閱讀

終點前「倒退跑」嘲諷！巴克利驚險奪勝、巴維塔俯衝見血

世紀之吻驚呆全場！球員裁判「大和解」成絕響

NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽歷史上曾出現過許多震撼扣籃與絕殺，但若要論及笑果以及娛樂性的巔峰，絕對非2007年拉斯維加斯明星賽的那場「世紀賽跑」莫屬。當年43歲的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）公然挑釁當時已經67歲的傳奇裁判巴維塔（Dick Bavetta），這場跨越職業身分的對決，至今仍是球迷心中最難忘的經典畫面。這場對決的起源是當時已退休7年的巴克利在轉播中對著傳奇播報員艾伯特（Marv Albert）口出狂言：「嘿，我現在絕對跑得贏巴維塔。」儘管艾伯特當場打臉，認為平時有慢跑習慣的巴維塔會贏，但巴克利不服輸的性格讓這場口水戰迅速升溫。TNT製作人看準商機，立刻與聯盟接洽。令人驚訝的是，以「鐵人」著稱、職業生涯從未缺席過任何一場執法賽事的巴維塔爽快應戰，雙方甚至為了5000美元的賭注，將這場趣味賽跑排進全明星賽的週末時程。趣味賽跑的規則是雙方必須從底線起跑，來回全場折返三次半，最後在半場衝線。比賽開始前，巴克利甚至請來奧運獎牌得主卡洛斯（John Carlos）擔任教練。比賽當晚，原本身材早就走鐘的巴克利展現了驚人的運動天賦，起步後便一路領先。最經典的一幕發生在最後一趟衝線前，巴克利眼看勝利在望，竟然轉過身來「倒退跑」嘲諷後方的巴維塔，引發全場萬名觀眾瘋狂尖叫。最終巴克利以23秒贏下比賽，還在終點前失去重心「屁股著地」摔過半場；而年近七旬的巴維塔則拚了老命一個俯衝滑過終點，導致膝蓋擦傷流血。真正讓這場比賽永久載入史冊的，是賽後的驚人舉動。原本還在鬥嘴的兩人，在場中央氣喘吁吁地擁抱，隨後巴維塔竟突然親吻了巴克利，而巴克利也豪不避諱地回吻，嚇壞在場的觀眾以及轉播席的球評、主播。當時擔任主持人的強森（Ernie Johnson）笑稱：「只要你認識巴維塔，你大概就被他親過。」現任勇士主帥科爾（Steve Kerr）也開玩笑說：「每個人都會記得巴維塔親吻巴克利的那晚你在哪裡。」