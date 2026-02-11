我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《星城Online》跨界聯名人氣火鍋品牌「惹鍋」，推出紅包魚聯名鍋物，即日起至2月底，點聯名鍋就能獲得一組紅包魚限定禮。（圖／品牌提供）

▲《星城Online》更把紅包的「開袋」概念延伸，特製成6款造型的紅包魚存錢筒，每款都搭配對應的新年祝福語。（圖／品牌提供）

▲想要巧遇好運的民眾，不妨多留意，說不定一轉身，就能再次遇見這象徵新年好兆頭的紅包魚！（圖／品牌提供）

農曆新年將至，不論是在家圍爐看電視、外出吃火鍋、搭車走春，甚至出國旅遊，有不少民眾發現，生活周遭似乎多了一個喜氣的身影「紅包魚」，這可不是隻普通的魚，而是《星城Online》魚機遊戲的過年限定角色！今年紅包魚首度跳脫遊戲畫面，「游」進現實生活場景，橫跨交通、餐飲、娛樂、傳統民俗與電視節目，《星城Online》為旗下IP打造一場話題十足的跨界企劃—，也意外掀起一波年節收集熱潮。「紅包魚」是《星城Online》魚機類遊戲，在農曆新年期間限定出沒的人氣角色，目前共推出六款，造型融合年獸、發財虎等年節吉祥物形象，每隻都有個別的吉祥寓意，歸屬於不同魚機，由於是期間限定，搭配捕獲時彩金噴發與華麗喜氣的動畫演出，吸引玩家爭相捕捉！除了經典魚機《鯊很大》，今年隨著新作《大運西遊》亮相的紅包魚「白龍馬」，應景和帶點呆萌的造型，更增添玩家捕獲的期待和療癒感！不只在線上遊戲裡吸睛，紅包魚今年更全面「實體化」入侵大眾的新年日常。除夕夜鎖定民視特別節目，以及新年期間的戲劇、綜藝節目，都可以看到紅包魚驚喜現身。團圓聚餐少不了吃火鍋，《星城Online》跨界聯名人氣火鍋品牌「惹鍋」，推出紅包魚聯名鍋物，即日起至2月底，點聯名鍋就能獲得一組紅包魚限定禮，包含紅包魚紅包袋、金元寶造型贈品，還有以去年媽祖遶境休息車帆布再製而成的零錢包，守護與祈福意味濃厚，店內同步設置大型紅包魚立牌，吸引饕客駐足拍照。走在街頭，大大的紅包魚也躍上公車與計程車車身，搭到紅包魚計程車的乘客，還能獲得專屬紅包袋，讓不少網友笑說：「今年第一個紅包，居然是搭車拿到的。」除了有象徵財運祝福的紅包袋，《星城Online》更把紅包的「開袋」概念延伸，特製成6款造型的紅包魚存錢筒，每款都搭配對應的新年祝福語，有民眾開始在社群曬出自己蒐集到的戰利品，實用又有趣的設計，也引發不少討論。除了吃喝玩樂，紅包魚的身影也結合節慶儀式感，年節期間拜拜走春，北中南多處宮廟周邊，都有機會拿到《星城Online》旗袍女孩發送的紅包魚迎春見面禮；連出國旅遊，也能在機場巧遇它，陪伴旅客一起迎接新年假期。這波跨界操作，在社群持續發酵，有網友分享今天又在哪裡看到紅包魚，甚至有人整理出「紅包魚出沒地圖」，還有人發揮創意，把紅包魚翻拍成各種短影音，角逐活動獎金，網友笑稱，今年過年就像在進行一場現實版的紅包魚收集任務。《星城Online》表示，希望透過這次企劃，讓紅包魚不再只是遊戲角色，而是成為陪伴大家過年的共同記憶符號，讓大家增添年節趣味與小彩蛋，想要巧遇好運的民眾，不妨多留意，說不定一轉身，就能再次遇見這象徵新年好兆頭的紅包魚！