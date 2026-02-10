我是廣告 請繼續往下閱讀

威廉森、墨菲連線 鵜鶘2025年新秀費爾斯成奇兵

13連敗深不見底 國王全明星賽前最終考驗

西區後段班的「難兄難弟」今（10）日正面對決，竟然變成一場單方面的大屠殺。沙加緬度國王客場挑戰新奧爾良鵜鶘，儘管國王老將「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）在此役寫下生涯27000分的偉大里程碑，但由於陣中主力大批缺陣，國王終場以94：120慘遭鵜鶘痛擊。這場敗仗讓國王陷入13連敗的低谷，正式刷新球隊搬遷至沙加緬度後的隊史最長連敗紀錄。國王隊本季在休賽期風光補強，如今卻淪為聯盟笑柄。此役面對西區倒數第二的鵜鶘，國王陣中包括小薩博尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）、蒙克（Malik Monk）等多名主力皆高掛免戰牌。作為球隊唯一的進攻核心，威斯布魯克雖然上半場三分手感不佳，但全場仍靠切入禁區攻下17分，並成功達成生涯27000分的里程碑，成為史上少數達成此成就的傳奇後衛。不過另一名球星德羅贊（DeMar DeRozan）卻徹底失靈，全場11投僅3中、僅拿8分，導致國王進攻端完全斷電，最多一度落後達32分。值得一提的是，威少也正式成為NBA歷史上唯二達成「27000 分、10000 助攻、8000籃板、2000抄截」的球員，與好友詹姆斯（LeBron James）並列歷史第一人。反觀鵜鶘隊，在上一場爆冷逆轉灰狼後士氣大振。狀元郎威廉森（Zion Williamson）展現極高效率，11投7中輕取18分、5籃板、6助攻；射手墨菲（Trey Murphy III）則在外線火力全開，轟下5記三分球、貢獻全隊最高的21分。值得關注的是，鵜鶘2025年首輪第7順位新秀費爾斯（Jeremiah Fears）此役成為板凳奇兵，他不僅攻下20分，更在數據欄填滿了4籃板、3助攻、2抄截及2阻攻，攻防一體的表現讓主場球迷驚艷，也為球隊守住2連勝。國王在吞下這場26分的慘敗後，以13連敗穩坐西區墊底。球隊搬遷至沙加緬度以來，從未經歷過如此漫長的黑暗期。接下來，國王隊將獲得一天的喘息時間，在全明星賽前迎來最後一戰，客場挑戰鹽湖城的猶他爵士。這場「西區墊底大戰」將是國王能否帶著尊嚴進入假期的最後機會。