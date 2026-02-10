我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國第69屆國會大選結果出爐後，部分地區卻未能就此平靜。臉書粉專「曼谷媽媽 mimi小獅呱」指出，春武里府第一選區投票所昨夜湧入大量民眾，遲遲不肯散去，現場氣氛緊繃，民眾高喊要求重新計票，選後爭議迅速延燒。根據粉專轉述現場民眾說法，有人於投票所內發現「國會選票計分表」竟被丟棄在垃圾桶中，相關文件隨即被拍照、蒐集作為證據，並向泰國選舉委員會及相關單位提出正式檢舉，質疑計票流程是否出現重大瑕疵。除了春武里府，孔敬府同樣爆出離譜數據。爭議發生在孔敬府第11選區，選舉結果一度顯示候選人得票數，竟高於該選區的有效總票數，引發外界譁然，也讓選舉公正性遭到質疑。依據泰國選舉委員會官方即時系統資料顯示，2026年2月9日上午8時53分，孔敬府第11選區有效票數為74,696票，但當時排名第一的候選人得票卻高達97,904票，出現「票比人多」的荒謬狀況，迅速在社群平台掀起熱議。對此，選委會於同日下午3時51分更新並修正系統數據，相關候選人票數已回到合理範圍。官方雖未進一步說明錯誤原因，但強調資料已完成校正，試圖為外界疑慮降溫。不過，「曼谷媽媽 mimi小獅呱」也指出，接連出現的計票與數據爭議，已讓不少選民對選舉透明度產生疑問。隨著民眾要求重新計票的聲浪持續，後續選委會如何說明、是否啟動進一步調查，恐將成為影響本屆泰國大選公信力的關鍵考驗。