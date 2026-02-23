我是廣告 請繼續往下閱讀

春節期間如果發現「年菜味道變了」，明明長輩起鍋前已經試吃確認，實際入口卻比記憶中更鹹、更甜，問題可能不只是手滑加太多糖或鹽，很可能是罹患糖尿病的警訊。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，當長輩反覆試吃後仍煮出偏重口味的料理，往往代表味覺敏感度正在下降。這種變化不只與年齡老化有關，也可能是糖尿病前期常被忽略的徵兆之一。陳威龍醫師指出，隨著年齡增長，味蕾對味道的辨識能力本來就會逐漸下降，特別是鹹味與甜味。刊登於 《Frontiers in Oral Health》 的系統性回顧，整合 18 篇研究、超過 2,700 人資料，比較老年人（≥60 歲）與成年人的味覺敏感度差異。研究顯示，以鹹味來說，18 至 30 歲的年輕人，只需要約 1.3 單位的食鹽濃度就能察覺鹹味，但 60 歲以上長輩，卻要提高到 4.9 單位，差距高達 3.7 倍。此外，年輕人約在 7.2 單位的糖濃度就能感受到甜味，長輩卻需要提高到 10.2 單位，等於要多放近一半的糖，才會覺得「夠甜」。不只年齡老化讓長輩需要更高濃度，舌頭才會「有感覺」，這更可能是糖代謝異常的警訊。 《Nutrients》 刊登的一項研究，比較血糖控制良好的第二型糖尿病患者與健康者的味覺，發現就算血糖控制良好、糖化血色素未超標，且尚未出現任何糖尿病併發症，患者的味覺功能也已經明顯受損。在甜味辨識上，健康組的正確率為 80.5%，糖尿病組卻只剩 53.9%；鹹味辨識也從 68.3% 降至 55.1%。這種味覺異常與病程長短、血糖控制好壞、性別都沒有明顯關聯。也就是說，只要身體開始出現糖代謝問題，舌頭也可能成為發出警訊的器官。陳威龍醫師建議，過年返家可從以下 4 個生活細節著手，協助留意長輩的健康：1、陪伴長輩一起下廚一起備菜、調味，不只拉近感情，也能觀察料理習慣是否出現變化。當味覺變得遲緩，長輩往往需要加更多鹽或糖才吃得到味道，這樣的改變不只增加自身代謝負擔，也會讓全家長期處在高鈉、高糖的飲食環境中。2、是否從不嗜甜變成偏好甜食例如過去不喝手搖飲，現在卻會說「珍珠奶茶+1」；以前只喝黑咖啡，現在改成拿鐵甚至半糖。這類口味轉變，可能反映甜味辨識能力下降，是糖代謝異常的潛在警訊。3、監測血糖與血壓可以幫長輩準備血糖機與血壓計，養成在家定期量測的習慣。過年期間聚餐頻繁，更容易出現血糖與血壓波動，透過持續監測，才能及早發現異常。4、送禮選擇更友善代謝的品項過年送禮時，可用無糖茶葉、無調味堅果或適合長輩的保健品，取代高糖糕餅與甜點。少一點甜，多一點貼心，也能幫助全家降低年節期間的糖分攝取負擔。陳威龍醫師提醒，許多代謝相關問題在早期並不會帶來明顯不適，卻可能已在身體內悄悄累積。若在年節互動中，察覺親朋好友有任何異常線索，建議年後儘早安排血糖與相關代謝檢查，及早掌握狀況、及早介入，才能讓團圓的美好延續得更久。