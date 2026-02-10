我是廣告 請繼續往下閱讀

英國「捕鼠大臣」賴瑞任職滿15年！政壇最穩定官員：快當首相

▲賴瑞由前首相卡麥隆自巴特西貓狗之家挑選，因捕鼠能力出眾而進駐官邸。（圖／翻攝自X@Larry the Cat）

▲賴瑞身為捕鼠大臣，見證了6位首相來來去去，地位始終不動如山。（圖／翻攝自X@Larry the Cat）

英國內閣辦公室「首席捕鼠大臣」虎斑貓賴瑞（Larry）自2011年正式獲授頭銜，即將在唐寧街任職滿15年，期間歷經6任首相，被譽為英國政壇最穩定、在位最久的官員。賴瑞由前首相卡麥隆自巴特西貓狗之家挑選，因捕鼠能力出眾而進駐官邸。英國動保人士戴爾6日在社群平台分享這項趣聞後，引發大量討論，不少網友直呼賴瑞是「國家的寶貴資產」，甚至藉機諷刺英國政局，笑稱牠才是「最聰明、最適合當首相的人選」。事實上，英國政府長期都有在官邸飼養貓咪，兼具寵物與捕鼠的功能，但直到2011年，才首次正式設立並授予「首席捕鼠大臣」這一頭銜。根據外媒報導，賴瑞是一隻虎斑家貓，當年由時任首相卡麥隆親自前往巴特西貓狗之家挑選，看中的正是牠優異的捕鼠本能，隨後安排牠進駐唐寧街10號。英國動保人士戴爾（Dominic Dyer）指出，賴瑞下週即將完成在唐寧街服務15年的紀錄，不僅是內閣辦公室中最穩定的存在，也堪稱當今英國政壇任期最長的官員，期間見證6位首相來來去去，地位始終不動如山。貼文曝光後，網友紛紛湧入留言，「賴瑞是國家的寶貴財產」、「首相官邸裡最穩定的竟然是一隻貓」、「雖然說是首席捕鼠大臣，但誰不知道Larry才是唐寧街十號的真正主人」。也有不少人藉此影射英國政治現況，「賴瑞更適合當首相」、「唯一上任後始終認真工作的官員」、「而且還是最聰明的那一位」、「牠是唯一把工作做好的人」。