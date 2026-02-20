我是廣告 請繼續往下閱讀

銀座小十

▲日本銀座線銀座站旁米其林二星餐廳銀座小十。（圖／擷取自guide.michelin.com）

「龍吟」 米其林三星

▲日本東京米其林三星餐廳龍吟。（圖／guide.michelin.com）

銀座福樹（Ginza Fukuju）米其林二星

▲日本東京米其林二星餐廳銀座福樹。（圖／guide.michelin.com）

日本料理「 神田（かんだ）」 米其林三星

▲日本最知名的米其林三星料理神田餐廳。（圖／guide.michelin.com）

銀座篠原（銀座しのはら）米其林二星

▲日本米其林二星餐廳銀座篠原。（圖／guide.michelin.com）

許多民眾到東京旅遊，總想一嘗當地的米其林餐廳，東京作為全球米其林餐廳密集度最高的城市之一，道地的日本料理不可少，盤點東京都心六區內的37家米其林二星與三星餐廳中可發現，許多日本料理多位於銀座附近，可謂饕客聖地。這家位於銀座站不遠的米其林二星餐廳，位於銀座5丁目，隱身在大樓四樓的位置，主廚奧田透對器皿有著深厚的熱愛，「唐津燒名匠·西岡小十」的作品更讓他傾心。因緣際會下，主廚與日本知名陶藝家西岡小十相識，在創立銀座店時，更以「銀座小十」命名，致敬這位他所尊敬的傳統工藝大師。米其林指南則提到，奧田透以料理歌頌大自然的生命力。店內使用的水來自奧田的故鄉靜岡，魚獲取自駿河灣，山葵與茶葉也同樣產自他的家鄉。對日本飲食懷抱由衷的敬意與熱愛，他在巴黎開設分店，將真正的日本料理理念傳播到海外。這家米其林餐廳午餐最低價位落在36,300日圓（含稅和服務費），晚餐價位則為45,980日圓（含稅和服務費），雙人包廂需另付16,500日圓（含稅），店內僅有23個座位。這家米其林三星餐廳知名度甚高，位於東京千代田區日比谷站旁，米其林指南官網介紹，龍吟的老闆兼主廚山本征治（Seiji Yamamoto）座右銘是，「我喜歡下廚，所以成為廚師」；山本征治用刀功夫了得，掌控炭火燒烤時，展現出經年累月打磨而成、毫不妥協的精湛技藝。米其林指南介紹，龍吟冬季菜單中充滿各式河豚料理，這些都是多年經驗與對日本料理熱情所結出的成果。」從一月到三月，龍吟（RyuGin）也提供限定的河豚套餐。根據訂位平台Ｏmakase介紹，時令主廚景選套餐價格84,700日圓（含稅和服務費）；季節限定的河豚套餐價位相同，若要加上茶飲，價格約多一萬日圓，整間店約40個座位。銀座福樹位於新橋站附近，同樣藏身在一棟大樓的五樓內，根據米其林指南與平台Ｏmakase介紹，主廚小野寺勝弘（Katsuhiro Onodera）身兼日本料理研究會指導與特別會員，長年致力於培育年輕世代料理技能。他的造詣不僅止於料理，亦為茶道流派裏千家的教授，對日本傳統飲食與文化有著深厚的理解與修養。小野寺勝弘擅長以最精簡的食材組合，發掘出細緻而高雅的風味。他的創作起點來自東北故鄉氣仙沼，一側是群山，另一側是大海，陪伴他成長。餐廳的招牌料理之一，是以濃郁高雅的高湯燉煮的魚翅，湯汁的旨味與白菜的甘甜完美交融，堪稱逸品；同時，殼烤螃蟹與各式鍋物，奇妙地同時兼具豐厚與細膩的口感。餐廳最低價格套餐，約在345美元，最高落在約850美元，店內吧檯座位僅七席，並設有包廂。溫潤的木質空間營造出放鬆愜意的氛圍。從2008年首屆《東京米其林指南》發表後，唯一連續19年以日本料理獲得三星的主廚神田裕行，讓這家店成為日本米其林之巔，這家店同時也是「全世界最小的米其林三星餐廳」，店內僅有14個座位，堪稱日本最難預訂的米其林之一。神田的家鄉德島，家裡經營日本料理店，他也選擇同樣的道路。完成在大阪的修業後，他到法國擔任一家餐廳的廚師長。後來回到日本，在一間料理學校當講師，2004 年創辦了神田餐廳。嚴選食材並以最少的加工來呈現本味，正是神田的料理風格。米飯必須煮得恰到好處，每一顆米粒分明，表面點綴著如同螃蟹洞穴般的小孔。這位主廚的座右銘是「淡雅的滋味才是真正的滋味」，神田也對魚的尺寸相當要求。位於於東京銀座地下的「銀座 しのはら」，是由篠原武將先生獨創的日本料理店，主廚在京都習得了日本料理的精髓，料理則映照家鄉滋賀鄉野的風景意境。特別的是，主廚會每月更替的「主廚精選套餐」，採用香魚、伊勢龍蝦甚至野味等四季食材，料理花草萌芽、野生動物的生命氣息，以及鄉間丘陵隨四季更迭的變化。