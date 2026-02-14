春節出國、返鄉旅遊，不少人都會帶上「行動電源」以備不時之需，不過近期行動電源頻繁出現充電自燃、爆炸意外，各種交通運輸工具，都開始制定使用行動電源的規範，《NOWNEWS》整理2026年飛機、高鐵、火車、捷運行動電源規定，以免行動電源被沒收、丟棄，得不償失。
航空公司行動電源規定
幾乎各大航空公司都規定，行動電源和備用鋰電池絕對不能托運，要放進手提行李中隨身攜帶，而且不能放在上方的置物箱，要跟著手提行李放在前方座位下方，在飛行過程中禁止使用行動電源。
📌什麼樣的行動電源可以帶上飛機？
目前國際上大多採用Wh（瓦時）作為標準，依《民用航空危險品運輸管理規定》，100Wh（約27000mAh）以下的行動電源及備用電池通常無須報備，最多可攜帶20個；介於100到160Wh（約43200mAh）最多2個，而且需要在報到櫃檯報備；160Wh以上全面禁止攜帶，大部分航空公司都是遵守這個規定，目前長榮、華航、星宇規定都是如此，建議民眾出國旅遊時，可確認搭乘的航空公司規定。
而台灣使用行動電源，普遍以mAh毫安時計算容量，如果行動電源沒有標示Wh，可用這個公式計算：Wh瓦時=V電壓 x（mAh毫安時÷1000），先前傳出若行動電源未標示Wh，韓國海關會把行動電源丟棄，但根據3C部落客Q哥2025年3月實測，只要有標誌mAh的行動電源就不會被丟掉，以常見的3.7V電壓計算：
5000mAh約是18.5Wh
10000mAh約是37Wh
20000mAh約是74Wh
30000mAh約是111Wh
高鐵行動電源規定
根據台灣高鐵公告，旅客乘車時，不可把行動電源放在行李箱當中，應該放在隨身包包中，如果要在車廂內充電，則要手持或擺放在桌上，視線不要離開，千萬不要放在包包裡充電，有發生異常狀況才能及時處理。若使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。
台鐵火車行動電源規定
根據台鐵規定，搭乘台鐵使用行動電源時，應該放在看得到的地方，而且不能放在空氣不流通的隨身行李內，儘量不要邊充電邊使用電子產品，以免電子產品及行動電源過熱，造成意外，不使用時要關閉電源，避免悶燒產生危險。台鐵提醒，購買行動電源時要選擇有BSMI認證的合格產品，且要避免摔落和撞擊。
捷運行動電源規定
台北捷運公司原先公告，捷運系統內禁止使用行動電源，引發熱烈討論，後續北捷表示，是為了維護公眾安全，希望民眾儘量不要在捷運上使用行動電源，沒有禁止使用，也不會勸阻或是制止。北捷也提醒民眾要選購有合格認證的行動電源，並認明商品檢驗標誌。
資料來源：長榮、華航、星宇、3C部落客Q哥、台灣高鐵、台鐵、台北捷運
