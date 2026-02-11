我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂太懂玩！一票人超後悔：回不去了 彩券行員工也點頭

▲有彩券行員工分享，家中經營彩券行，從小就清楚每組英文代碼代表的中獎金額，因此根本無法享受刮刮樂的刺激感。（示意圖／記者葉政勳攝）

刮刮樂代碼表一次看！台彩回應了：不予評論

▲《NOWNEWS今日新聞》記者多次實測後，發現刮刮樂中獎金額對照英文代碼表確實相符，但台彩並未正式證實代碼表的真實性，最保險的方式仍是交由彩券行櫃檯掃描確認。（圖／翻攝自Dcard）

▲2026過年刮刮樂15款回本率、賺錢率一圖看懂。（圖／2026馬年刮刮樂攻略）

不少人過年愛玩刮刮樂搏手氣，卻有人因為「太懂玩法」反而後悔，一名網友感嘆，看懂刮刮樂英文代碼是這輩子最後悔的事，因為一刮就知道結果，完全失去樂趣，貼文引發大批玩家共鳴，就連彩券行員工也坦言，從小知道代碼含義，早已無法享受刮刮樂刺激感，「完全失去刮刮樂的樂趣！」一名網友近日在Threads發文直呼：「能看懂刮刮樂代號，是我這輩子最後悔的事情。」貼文一出，短時間內累積超過8000人按讚、瀏覽次數突破28萬，不少人留言認同，「看懂了玩刮刮樂就沒樂趣了，我也是受害者之一」、「每次刮都很小心不要看到代碼」、「在彩券行工作久了更會覺得很沒樂趣」、「以前還背的很開心，現在不小心刮到英文要馬上眼睛自動失焦」。過去也曾有彩券行員工分享，家中經營彩券行，從小就清楚每組英文代碼代表的中獎金額，因此根本無法享受刮刮樂的刺激感。她也無奈表示，希望兌獎代碼不要再被大量轉傳，因為有些客人記不清楚，還會拿著代碼來爭論，反而影響消費氣氛，更不希望大家因此失去玩刮刮樂的單純樂趣。對於網路流傳的英文代碼，《NOWNEWS今日新聞》記者多次實測後，發現刮刮樂中獎金額對照代碼表確實相符，但是實際向台彩查證，台彩僅回應對網路流言不予評論。若只是想快速確認是否中獎、金額多少，可將英文代碼當作輔助參考；但若想保留刮刮樂原本的刺激與期待感，仍建議完整依照遊戲規則刮完。由於台彩並未正式證實代碼表的真實性，最保險的方式仍是交由彩券行櫃檯掃描確認，或直接掃描刮刮樂上的QR碼，透過台彩APP對獎，就能快速確認是否中獎，避免因誤判而錯失獎金。