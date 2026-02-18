我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高肇良透過改良研發杏仁茶、黑麥精釀飲及乳酪絲等素食產品，經營品牌「阿良古味」。（圖／翻攝自阿良古味臉書）

曾沉淪毒海近20年的高肇良（阿良），過去因染毒頻繁進出監獄，青春歲月幾乎都在鐵窗內度過，甚至被貼上「毒蟲」標籤。然而，他並未因此自我放棄，出獄後徹底悔悟，不僅出版自傳《阿良的歸白人生》分享心路歷程，更積極投身公益與素食推廣。如今的他，透過改良研發杏仁茶、黑麥精釀飲及乳酪絲等素食產品，並結合原有的皮革工藝，成功從階下囚翻身為素食品牌經營者，其真實故事更被改編成電視劇，激勵無數人心。回首過往，毒品曾佔據高肇良生命中長達20多年的時光，讓他陷入戒毒、染毒、入獄的惡性循環，這段期間不僅賠上了健康，更充滿了與親人的衝突及無法彌補的遺憾。其中對他影響最深的轉捩點，莫過於在獄中服刑時接獲父親病逝的噩耗，無法見父親最後一面的痛楚，加上長期吸毒導致身體機能受損，讓他痛定思痛，決心斬斷不堪的過去，立誓要活出正常人的模樣，以慰父親在天之靈。為了實踐重生的承諾，高肇良加入慈濟志工行列，並與妻子謝舒亞投入校園反毒宣導，統計至2020年間已進行超過一千一百場演講，成為全國知名的反毒急先鋒。除了獲得總統表揚為反毒有功人士，他也重回彰化監獄擔任志工及更生保護會輔導老師，以過來人身分拉「學弟」一把。此外，他更將經營店家的百分之十盈餘回饋社會，用於協助受刑人與更生人家屬，用實際行動點亮社會角落，延續這份得來不易的善緣。