已故大S（徐熙媛）身後留下約10億元遺產，今（10）日週刊爆料，S媽（黃春梅）為了爭此龐大遺產，表面上雖然和女婿具俊曄好來好去，私下卻委請李靚蕾的律師團隊，防著具俊曄爭奪女兒的遺產，對此，S媽和小S已經鄭重駁斥，與S家熟識的音樂人許常德則揭露S媽不為人知的一面，稱讚對方在不能和孩子脫離又必須與孩子保持距離中的分寸拿捏得宜，「光是這一點，就是典範。」
許常德曝S媽私下面 稱讚對方是星媽典範
許常德發文要S媽穩住，稱對方是他見過最難得的星媽，「孩子未在星途上站穩時，只有妳辛苦，孩子成名後，一堆人在八卦慫恿妳的孩子遠離妳的意見，這種不能與孩子脫離又必須漸漸與孩子保持距離的任務，真的有太多考驗與學習，但妳總是能淡淡地微笑回應，儘管這個微笑後面，是多麼驚濤駭浪，光是這一點，就是典範。」
回憶過去和ASOS合作，許常德說，S媽只有一次帶兩個女兒到國聯飯店的咖啡廳和他見面，之後對方從未出席會議或私下以電話討論任何事，「難怪孩子這麼信任妳，至少這是我策畫製作的年輕藝人裡，妳是唯二的典範，另一位是范曉萱的媽媽。」
許常德感嘆：「八卦總是踩著衝突活，真要貪錢，根本不要那麼投入感情，真要冷血，這些無憑無據的臆測的人來體驗妳一年看看。」
S媽駁斥週刊報導 揭與具俊曄如親生母子
針對週刊報導與具俊曄爭取大S遺產，據《壹蘋新聞網》報導，S媽駁斥新聞內容，「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」此外，S媽還說：「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以是我兒子，他那麼愛媛也這麼尊敬我，我也愛他！」強調兩人如親生母子的關係。
痛斥造謠者居心叵測 小S：是非請到此為止
而小S則透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，她說重話：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他，他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」
